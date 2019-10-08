Новейшие рейтинги: почему меняется мнение о "крестьянах"

Сезон политического лета еще виден по рейтингам политических партий. На первом месте по-прежнему остается Союз отечества – Христианские демократы Литвы, за ним следует Литовский союз крестьян и зеленых, а на третьем - социал-демократы Гинтаутаса Палуцкаса. Увеличилась часть респондентов, которые не знали, за кого голосовать. Таковы результаты опроса, проведенного Spinter tyrimai.

Компания Spinter tyrimai провела опрос по заказу DELFI 18-27 сентября. Результаты опроса показали, что рейтинг партий изменился несильно, почти все перемены не превышают допустимую погрешность – 3,1%.

Лидируют по-прежнему консерваторы - 19,2% (в июле 18,2%).

За "крестьян" в июле намеревались голосовать 11,5%, а в сентябре – 14,6% респондентов, за соцдемов соответственно – 9,5% и 9%.

Профессор университета им. Витаутаса Великого политолог Лаурас Белинис считает, что рост рейтинга "крестьян" - это результат того, что они чаще были видны в публичном пространстве.

"Крестьяне" доминировали во всех новостях, где речь шла о политике. Поэтому о них больше всего думали и говорили. Это дало им рост", – сказал DELFI Белинис.

С ним согласен и социолог, глава Spinter tyrimai Игнас Зокас.

Если бы парламентские выборы состоялись в сентябре, то в парламент прошло бы Движение либералов - 5,2% (в июле 5%), и Партия труда - 5% (в июле 5,3%).

По данным за сентябрь, "Порядок и справедливость получила бы 3,9% голосов, а в июле 4,9%.

Пока рейтинг Партии свободы, которой руководит Аушрине Армонайте, оставляет желать лучшего. В сентябре за нее намеревались голосовать 3,3%, а в июле – 3% респондентов.

За Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей в сентябре планировали голосовать 3%, а в июле – 3,2% участников опроса.

За Литовскую партию центра в сентябре голосовали бы 2,3% (2,1% в июле), за социал-демократическую партию труда Гедиминаса Киркиласа - 2%.

Еще 4,4% намеревались голосовать за другую партию, 11,9% не голосовали бы вообще, а 16,2% не знали, что ответить.

В рейтинге наиболее подходящих кандидатов на пост премьер-министра Литвы по-прежнему лидирует депутат Ингрида Шимоните - 15% (в июле 18,3%).

На втором месте - нынешний глава правительства Саулюс Сквернялис - 12,9% (15%).

Лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса на этом посту хотели бы видеть 8,6% участников опроса (7,5% в июле).

Бывшего министра транспорта Рокаса Масюлиса на этом посту хотели бы видеть 7% (в июле 5,3%), европарламентария Вилию Блинкявичюте – соответственно 4% и 3,2%.

Рамунаса Карбаускиса на этом посту в сентябре хотели бы видеть 2,7% участников опроса (в июле 2,1%), европарламентария Андрюса Кубилюса - 2,6% (1,8%), экс-европарламентария Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса – соответственно 2,4% и 2,7%.

2,4% респондентов хотели бы видеть на этом посту лидера трудовиков Виктора Успасских, а 2,4% - Роландаса Паксаса.

Рейтинг правительства по сути за это время не изменился, однако стало больше людей, которые не знают, как оценить деятельность правительства.

32,5% в сентябре оценили деятельность правительства положительно или скорее положительно. В июле таких было 31,7%.

Отрицательно и скорее отрицательно правительство в сентябре оценили 57,3%, а в июле – 64,1% респондентов.

9,9% в сентябре и 4,2% в июле не знали, как оценить деятельность правительства или не ответили на этот вопрос.

Опрос компания Spinter tyrimai провела 18-27 сентября 2019 года, по заказу портала DELFI. В опросе приняли участие 1012 человек в возрасте 18-75 лет.