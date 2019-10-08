В Вильнюсе установят больше 30 радаров, которые действуют в обоих направлениях

Вильнюсские водители заметили, что в городе есть немало постов контроля скорости, около которых никто не притормаживает. Однако со следующего года, по данным Вильнюсской мэрии, ситуация изменится, появятся 32 действующих поста контроля скорости (радара), уже сейчас известно, где конкретно они будут установлены.

Сейчас из 50 радаров в городе работают лишь 18. Об этом порталу DELFI рассказал глава отдела управления движением Вильнюсской мэрии Робертас Марковскис.

"Большая часть этих радаров появилась очень давно, это была общая инициатива муниципалитета и полиции. Однако позже договор был расторгнут, подрядчик обанкротился, а все оснащение осталось на улицах", – рассказал он.

Он обещал, что по мере осуществления нового проекта, эти радары уберут, чтобы они не портили вид.

Марковскис пока не мог сказать, когда именно появятся радары. По его словам, пока объявлен проект технических спецификаций, проводят консультации с участниками рынка, позже ждет процедура государственной закупки. Если все пройдет, как запланировано, то в конце 2020 года радары уже появятся на улицах столицы Литвы.

Уже известно, где именно их установят. Правда, предупреждает Марковскис, тут возможны некоторые коррективы, но по сути стационарные посты контроля скорости хотят установить там, где происходит много ДТП, в которых пострадали люди или был нанесен серьезный ущерб.

"Все места согласованы с муниципалитетом и полицией, кроме того, учитывалась и карта "черных" зон города", – сказал собеседник.

"Посты контроля скорости установят там, где участки дорог ровные. где у водителя есть возможность разогнаться, в результате и происходят ДТП", – подытожил он.

Будут установлены радары разных типов. Одни будут фиксировать только превышение скорости, а другие будут фиксировать и "нелегалов" в полосе А и тех, кто проезжает на красный свет.

В технических требованиях указано, что радар должен одновременно "отслеживать" 32 транспортных средства в 4 полосах. Также он должен фиксировать данные как по приближающимся, так и по удаляющимся объектам.

Последнее условие очень важно, поскольку, по словам Марковскиса, Вильнюс сталкивается с мотоциклистами, которые нарушают скорость, делают это спокойно, поскольку номер у них установлен не спереди, а с сзади.

Радары должны действовать при температуре -25 и 55 градусов, должны фиксировать скорость в диапазоне 20–250 км/ч, кроме того, "понимать", что транспортное средство перестраивается, а не пересекает сплошную линию и наоборот. Допустимая погрешность – 3 км/ч при скорости 100 км/ч, а со 100 км/ч – 3%. Также хотят, чтобы радар автоматически устанавливал тип транспортного средства, распознавал номера стран ЕС, а также Норвегии, Швейцарии, России, Беларуси и Украины.

Марковскис не скрывал, что на некоторых улицах, где часто превышают скорость, появится не один, а два радара.

Это касается ул. Гележинё Вилко и Укмергес, а также Осло, Тункстантмячё, Гальвес. Новые радары установят и на проспекте Пилайтес, на Эйшишкском шоссе, на проспекте Лайсвес, на ул. Калварию и т.д.

Радары, которые будут фиксировать только превышение скорости, появятся в следующих местах



Радары, которые будут фиксировать нарушение сигнала светофора, езду по полосе А и превышение скорости, появятся в следующих местах