Судно из Литвы во Франции зацепило мост

В конце сентября 2019 года зарегистрированное в Литве судно Aramis во Франции, на реке Рона, врезалось в мост, сообщает издание Vakarų ekspresas.

Инцидент произошел 28 сентября, когда верхняя часть судна ударилась в автомобильный мост, а корпусом судно задело железнодорожный мост. Во время инцидента было повреждено судно - его верхняя часть и корпус, а также другие конструкции. Судно отбуксировали к причалу около Лиона. Его будут ремонтировать.

О происшествии информировали Минюст Литвы. Советник отдела по расследованию транспортных ДТП и инцидентов Миндаугас Чеснаускис сказал изданию, что инфраструктура повреждена не была, воду не загрязнили, люди серьезных травм во время инцидента не получили.

В составе экипажа Aramis было 6 человек, несколько из них - клайпедчане.