На дачах под Вильнюсом люди собираются, чтобы наблюдать за самолетами

На дачах в Салининкай есть тайное местечко, где люди каждый день собираются, чтобы наблюдать за самолетами. Местным жителям это не нравится, но они понимают, что ничего изменить нельзя. Что там происходит – выяснял журналист DELFI Ориюс Гасановас.

Огородный сезон уже прошел, последние яблоки сняты, кажется, что на дача должно быть тихо и спокойно. Но только не в Салининкай, на окраине Вильнюса. Там тишины никогда не бывает. В первую очередь из-за из-за самолетов, которые много раз в день пролетают над этими дачами.

Другая причина – любители авиации и просто желающие полюбоваться взлетающими или садящимися самолетами. Они приезжают в Салининкай каждый день в любое время года.

Благо в интернете есть возможность следить за точным временем взлета и посадки самолетов.

Журналист приехал в Салининкай, забрался на кучу досок с термосом в руке и наблюдал за самолетами, которые взлетают и садятся вот прямо за забором.

Некоторые интересные развлечения бывают бесплатными. Запомните это раз и навсегда. Все зависит от вас. Вы можете поступить так, как сделал автор этой статьи.

Лучше всего ввести в навигатор адрес ул. Салининку, 45A или следующие координаты: 54.625713, 25.283282. Автомобиль придется оставить у "кирпича" и надписи "Частная собственность", а потом пройти 300–400 м. Дорога не самая хорошая, проехать придется мимо лошадей, коровы.

Перед тем как отправиться созерцать самолеты, надо посмотреть расписание на сайте Международного вильнюсского аэропорта.

Кроме того, можно проверить рейсы на сайте flightradar24.com. Здесь вы увидите, откуда или куда летит самолет, его модель и даже номер рейса.

Сейчас рано темнее, поэтому вечером после работы вы ничего не увидите. Поэтому лучше делать это днем в выходные, например, в субботу после обеда. В это время светло, да и самолеты летают часто.

Например с 12.30 до 13.40 ч., садятся 12 самолетов.

12:30 ч. Лондон-Вильнюс

12:30 ч. Анталья-Вильнюс

12:50 ч. Вена-Вильнюс

13:00 ч. Эйндховен-Вильнюс

13:00 ч. Франкфурт-Вильнюс

13:00 ч. Варшава-Вильнюс

13:05 ч. Рига-Вильнюс

13:05 ч. Анталья-Вильнюс

13:10 ч. Хельсинки-Вильнюс

13:20 ч. Анталья-Вильнюс

13:30 ч. Родос-Вильнюс

13:40 ч. Амстердам-Вильнюс

Правда, не все эти рейсы регулярные, поэтому лучше заранее проверить расписание на конкретный день. Также надо знать, что кроме пассажирских, в Вильнюс прилетают грузовые, частные самолеты.

Местные жители уже привыкли к зевакам, которые съезжаются сюда наблюдать за самолетами. Сюда приезжают разные компании: одни спокойные, другие шумят и оставляют после себя мусор.

Есть и такие, кто оставляет автомобили прямо во дворах у жителей, поэтому здесь можно увидеть немало табличек "Частная собственность". С их помощью садоводы стараются обуздать приезжих.

"Это очень раздражает, но я понимаю, что мы ничего не можем сделать. Им больше некуда ехать, только у нас такой хороший вид", – вздохнула Люция, дом которой находится в 50 м от забора. Чтобы во двор не заезжали посторонние, она с мужем поставила немало заборов и заграждений. Например, между деревьями привязали веревку, сделали небольшую стену из досок, чтобы защитить свою территорию.

Но люди забираются на эти ограждения, и подходят как можно ближе к взлетно-посадочной полосе. "У меня уже опустились руки. Я ругаюсь только с теми, кто вообще нарушает все мыслимые правила и начинает шуметь. Такие кричат громче самолетов и включают музыку", – жаловалась женщина. Сама она за самолетами не наблюдает. "Меня они не интересуют, я их даже не замечаю", – сказала Люция.

На вопрос, не вредно ли жить так близко к аэропорту, она только засмеялась.

"У нас здесь все очень хорошо растет, ничто не вредит. Я не знаю, мне кажется, химии во всем Вильнюсе много, у нас ситуация ничем не отличается. Еще меня спрашивают, не боюсь ли я умереть раньше времени. Тогда я показываю на моих соседок, они здесь всю жизнь прожили. Одной 86, другой 89 лет. Обе здоровые и веселые. Никаких проблем", – сказала Люция.

Она заметила, что спать ей самолеты не мешают. Она их не слышит, потому что привыкла.

Когда в субботу в Салининкай побывал журналист, за самолетами наблюдали лишь несколько парочек и отец с сыном.

Ветеринар Вайдотас привез сюда своего 15-летнего сына Дангираса по случаю его дня рождения. "Меня очень интересуют самолеты, я хочу стать пилотом, вот я и захотел увидеть, как все выглядит. Очень сильное впечатление, мне нравится", – сказал Дангирас.

Часто люди, наблюдающие за самолетами делают фотографии. Одни фотографируют на телефоны, другие снимают на камеру. Те, кто серьезно занимается этим, основывают в Instagram, Facebook, Youtube группы, в которых делятся информацией и фотографиями.

Только важно знать, что ни у Вильнюсского аэропорта, ни у других нельзя использовать дроны. За их использование владельцев ждут серьезные неприятности.

За самолетами можно наблюдать не только в Салининкай, но и в Каунасе, в Кармелаве, а также в Паланге. Только там летает меньше самолетов, поэтому это не столь интересно.