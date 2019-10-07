Появится не только налог на автомобили: налог на недвижимость в Литве будут платить тысячи новых владельцев

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Bajorų alėja Foto: Bendrovės archyvas

Минфин Литвы объявил о подготовке новых налогов и передал их на обсуждение заинтересованным группам и учреждениям. Позже эти проекты передадут в правительство вместе с бюджетом на 2020 год.

Подготовлен проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год. В проекте предложено следующее налогообложение некоммерческой недвижимости частных лиц: Статьи по теме: Президент Литвы о налогах на автомобили: надо начать с налога на роскошь Премьер-министр Литвы рассказал, кто будет платить налог на недвижимость и автомобили - имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет; - 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро); - 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро); - 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро. Согласно проекту, предусмотрено исключение для лиц воспитывающих троих и более детей до 18 лет, лиц, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет), а также ребенка-инвалида старше 18 лет, если он нуждается в постоянной опеке. В таких случаях налог надо платить от стоимости имущества, превышающей 130 000 евро с последующими тарифами: - имущество стоимостью до 130 000 евро налогами облагаться не будет; - 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 130 000 евро (до 390 000 евро); - 1% будут платить за часть стоимости превышающую 390 000 евро (до 650 000 евро); - 2% будут платить за часть стоимости превышающую 650 000 евро. Чтобы уравнять налог, в проекте предложено ввести минимальный тариф на недвижимость всех видов не 0,3%, а 0,5%.

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