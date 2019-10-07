Газопроводу Литвы и Латвии будет выделено 4,9 млн евро помощи ЕС

На повышение мощностей литовско-латвийскому газопровода Литва и Латвия получат почти 4,9 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС). Литве предназначается 2,1 млн евро, Латвии – 2,75 млн евро или по 50% расходов.

Исполнительное учреждение по инновациям и сетям при Еврокомиссии (ЕК) на прошлой неделе одобрило, что общая стоимость проекта составит 10,2 млн евро: в Литве – 4,7 млн евро, в Латвии – 5,5 млн евро, сообщила литовская газопередающая компания Amber Grid.

В Литве намечается увеличить мощности газоучетной станции в Кеменай и реорганизовать газопровод у Паневежской компрессорной станции, а в Латвии – повысить максимальное рабочее давление магистрального газопровода с 40 до 50 бар.

Как сообщается, в ближайшее время будут объявлены конкурсы на проектирование, а конкурсы подряда намечается объявить в первой половине 2021 года. Весь проект намечается провести в жизнь до конца 2023 года.

Как сообщает Amber Grid, увеличение передающих мощностей между Латвией и Литвой сделает для участников рынка более удобным пользование терминалом сжиженного природного газа в Клайпеде, газохранилищем в латвийском Инчукалнсе и будущей перемычкой GIPL.