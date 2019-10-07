Министр энергетики: Литва готова к переговорам об увеличении потока СПГ из США

Литва уже получает выгоду от увеличения объемов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, кроме того, страна готова договариваться об увеличении его импорта через терминал СПГ (ТСПГ) в Клайпеде, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"В этом году мы наблюдаем рекордный рост экспорта СПГ из США, а одновременно и беспрецедентный импорт СПГ через терминал в Клайпеде. Это взаимосвязано – возросший вчетверо экспорт СПГ из США очень положительно влияет на мировые цены на газ", – сказал Ж. Вайчюнас на проходящем в понедельник в Вильнюсе трансатлантическом энергетическом форуме.

Он напомнил, что пока сравнительно немного газа поступало из США в Клайпеду.

"Пока лишь несколько грузов СПГ прибыли из США на ТСПГ в Клайпеде. Литва готова обсуждать увеличение объемов СПГ США в регионе и возможности увеличить предложение СПГ", – сказал Ж. Вайчюнас.

В пятницу Ж. Вайчюнас сказал BNS, что для Литвы важна возможность импортировать СПГ из США по конкурентной цене.

"Нашей целью не является газ по любой цене, у нас должна быть и конкурентная цена. Возможно, мы будет обсуждать, каковы препятствия, помехи и что, возможно, еще нужно будет сделать, чтобы простимулировать увеличение потоков СПГ США как в Европу, так и в страны Балтии", – сказал министр BNS.

"Конкретные соглашения по импорту – дело компаний, но мы будем говорить об общих тенденциях в области СПГ как в Европе, так и о ситуации в США, в, возможно, появятся определенные идеи, как цена могла бы стать конкурентной", – добавил министр.

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta в пятницу подтвердил BNS, что СПГ из США был доставлен на терминал дважды.

В энергетическом форуме в Вильнюсе участвуют секретарь по энергетике США Рик Перри, министры энергетики стран Восточной и Центральной Европы.