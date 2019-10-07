В Литве обещают рекордно дешевый отопительный сезон, но при одном условии

Гендиректор биржи энергоресурсов Baltpool Андрюс Смалюкас сказал, что цены на отопление в этом году могут быть самыми низкими за последние 20 лет. Однако в Литве отмечают, что большое количество белорусского биотоплива вытеснит с рынка местный бизнес.

"По публичным данным Государственной службы регулирования энергетики, в этом году обещают самые низкие цены на отопление, возможно, они будут самыми низкими с 2012 г. Говорят, что они будут одними из самых низких за последние 20 лет. Цены на биотопливо вернулись на уровень двухгодичной давности , (...) это привело к тому, что компании активно готовятся к отопительному сезону. Они приобрели больше половины необходимого на этот сезон топлива", – сказал Смалюкас.

Представитель биржи Baltpool Вайдотас Йонутис сказал, что в этом году в начале сезона цены самые низкие.

"Это позволяет предположить, что этот отопительный сезон будет одним из самых дешевых за всю историю. (...) Надо признать, что цены на коммунальные услуги становятся все более доступными", – сказал Йонутис.

По его словам, с 2012 г. цена на биотопливо снижается.

"В Латвии цены намного выше. Куда не посмотришь, везде цены минимум на 30% ниже, чем в Латвии. (...) Если биотопливо дешевеет на 20%, то цена на отопление будет на 7-8% меньше", – сказал Йонутис.

По его словам, в Вильнюсе отопление должно подешеветь на 20%, в Каунасе – на 13%, в Клайпеде на – 7,5%.

По словам Йонутиса, не все компании закупились биотопливом, а, что будет в ноябре, покажут сделки.

Он обратил внимание на то, что в этом году большую часть биотоплива должно составить биотопливо из Беларуси. Поэтому с рынка могут вытеснить некоторых литовских производителей.

"В этом году очень много биотоплива везут из Беларуси. Там проводят санитарную вырубку – на леса напали вредители. (...) Может быть и так, что Белорусское биотоливо вытеснит бизнес вообще. Некоторые литовские производители могут в этом году вообще остаться без работы", – сказал Йонутис.

По мнению главы Литовской ассоциации LITBIOMA Вилмы Гаубите, сейчас цена на биотопливо непостоянная: она не погашает расходы на производство и необходимые инвестиции. "Если такая ситуация затянется, части компаний на рынке не останется. В результате уменьшится конкуренция, а это означает несколько крупных производителей и более высокие цены для потребителей", – сказала Гаубите.

По словам главы Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдаса Лукошявичюса, отопление типовой квартиры площадью 60 кв. м в старом доме в этом году будет в среднем стоить на 6,9 евро меньше, чем в прошлом, в новом доме - на 1,9 евро меньше.