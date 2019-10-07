Петицию против налога на автомобили подписали 45 000 человек появилось предложение увеличить налог

В интернете петицию, адресованную парламенту Литвы, против введения подготовленного Министерством охраны окружающей среды налога на автомобили, в выходные дни подписали больше 45 000 человек.

В подготовленной В.Казлаускасом петиции на портале Peticijos.lt сказано, что жители Литвы ездят на старых автомобилях не из желания покрасоваться, а потому, что у них нет денег на покупку более новых.

В петиции парламент призывают не одобрять предложенные поправки. 7 октября утром петицию подписали 45 700. Петицию против предложенного налога можно найти здесь.

Однако с таким мнением согласны далеко не все. На портале Peticijos.lt появилась еще одна петиция, в которой предлагают увеличить предложенные налоги в 10 раз.

Автор этой петиции В.Маслаускас указал, что все хотят жить хорошо, а если возможности этого не позволяют, то можно ездить на общественном транспорте.

"Я бы сказал, что около половины жителей Литвы пользуются автомобилями не из-за удобства или желания покрасоваться, а потому, что лучше купить новый айфон и потратить несколько сотен на вечеринку", – заметил В.Маслаускас, подчеркнув, что парламент должен не только принять закон, но и увеличить суммы налога.

Правда, его петицию подписало намного меньше людей, всего 128 человек. Эту петицию можно найти здесь.