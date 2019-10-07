Рано утром на стене здания на ул. Ю.Бальчиконё обнаружили нанесенную краской свастику, а рядом пластиковый пакет каким-то предметом, напоминающим самодельное взрывное устройство. Был введен план "Щит".

Саперы "Арас"увезли пакет для исследования.