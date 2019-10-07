Рано утром на стене здания на ул. Ю.Бальчиконё обнаружили нанесенную краской свастику, а рядом пластиковый пакет каким-то предметом, напоминающим самодельное взрывное устройство. Был введен план "Щит".
Саперы "Арас"увезли пакет для исследования.
В воскресенье в Вильнюсе на здании была нарисована свастика. Кроме того, полиция обнаружила самодельную бомбу, сообщает Департамент полиции.
Рано утром на стене здания на ул. Ю.Бальчиконё обнаружили нанесенную краской свастику, а рядом пластиковый пакет каким-то предметом, напоминающим самодельное взрывное устройство. Был введен план "Щит".
Саперы "Арас"увезли пакет для исследования.