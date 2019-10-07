В Вильнюсе на здании нарисована свастика

BNS , ru.DELFI.lt

В воскресенье в Вильнюсе на здании была нарисована свастика. Кроме того, полиция обнаружила самодельную бомбу, сообщает Департамент полиции.

Рано утром на стене здания на ул. Ю.Бальчиконё обнаружили нанесенную краской свастику, а рядом пластиковый пакет каким-то предметом, напоминающим самодельное взрывное устройство. Был введен план "Щит". Саперы "Арас"увезли пакет для исследования.

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