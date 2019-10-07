После первого снега – плохие новости: станет прохладнее, поднимется ветер

В понедельник погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Будет облачно, небольшие прояснения возможны только на востоке страны. Прогнозируют осадки.

На западе дождь будет обильным, а на востоке, особенно на северо-востоке, прогнозируют мокрый снег. Однако снег на земле сразу же растает. Будет дуть западный, северо-западный ветер.

Днем будет очень холодно: на востоке ожидается всего 4–5 градусов тепла, на большей части территории будет 6–7 градусов тепла, только у моря прогнозируют 8-9 градусов выше нуля.

В Вильнюсе будет облачно с небольшими прояснениями. Осадков будет немного, в основном небольшой дождь. Температура воздуха составит всего 6 градусов.

Во вторник ночью зона осадков уйдет из Литвы. На большей части территории страны без особых осадков, только на востоке прогнозируют мокрый снег, а на взморье время от времени будет идти дождь. Утром будет около 0, в Жемайтии и Северной Аукштайтии чуть меньше 0. На поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки.

Во вторник днем подует западный ветер и принесет более теплую, но сырую погоду. Небо заволокут дождевые облака, будет идти дождь. Дождь в основном будет небольшим, только на взморье он будет более интенсивным. Днем от 6 градусов на востоке, до 11 на взморье.

В среду с запада приблизится атлантический циклон. Будет пасмурно и дождливо. Ночью ожидается густой туман, oднем небольшой дождь. Будет дуть сильный ветер (южный и юго-западный). Ночью будет 3–8, заморозков не ожидается. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В четверг новый циклон принесет еще больше осадков. Ветер южный, переходящий в юго-западный, средней силы. Ночью будет 6–11, днем 9–14 градусов тепла.

В пятницу Литва останется в зоне действия циклонов, однако время от времени будет выглядывать солнце, дожди будут короткими и необильными. Ветер юго-западный, сила ветра 6–11 м/с. Температура ночью 4–9, днем 10–14 градусов.

В выходные прогнозируют пасмурную, но теплую погоду. Особых осадков не ожидается, особенно в воскресенье.