В центре Каунаса планируется установить 130 новых платных парковочных мест

В ближайшее время в центре Каунаса планируется установить 130 новых платных парковочных мест: 50 парковочных мест будут расположены под площадью Венибес, а еще 80 парковочных мест будут оборудованы на улице Йонавос.

В муниципальный совет города Каунаса был внесен проект решения о назначении этих парковочных мест в качестве платных. Предполагается, что площадь Венибес должна быть отнесена к Красной зоне - часовая стоянка обойдется в 1,2 евро.

В начале улицы Йонавос, рядом с деловым и торговым центром, на улице Йонавос 40Б, планируется Голубая зона - парковка будет стоить 60 центов в час.

Это предложение еще не утверждено муниципальным советом.

Муниципалитет, которому принадлежит участок на улице Йонавос, планирует оборудовать ее к 15 ноября, сообщает BNS.

Лионгинас Шепетис, глава Urban Inventors, компании, занимающейся разработкой проектов SBA, сообщил BNS, что парковка под площадью Венибес будет открыта для жителей, как только будут завершены формальности.

"Парковка полностью оборудована и в настоящее время ведутся переговоры с муниципалитетом об использовании городских пространств. Остались только формальности, и я думаю, что это нужно сделать быстро", - сказал он.

Ожидается, что это произойдет в течение нескольких недель.