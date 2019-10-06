Погода: ожидается первый снег

Ночью воскресенья температура опустилась до отметки -2 градуса. Утром температура все еще была низкой. Облака начали размножаться в первой половине дня.

На большей части страны ожидается облачная погода. В некоторых местах низкий уровень осадков, более вероятны они для западной части страны. Воздух будет неохотно прогреваться - на западе температура поднимется до 7-9 градусов по Цельсию, а на востоке температура повысится только до 5-6 градусов по Цельсию.

В ночь понедельника ожидается переменная облачность. Не стоит удивляться одной-другой мокрой снежинке. В некоторых местах ожидается туман. На некоторых участках дороги возможен гололед. Температура воздуха снизится до 1–3 градусов во многих районах и до 4 градусов по Цельсию в остальных. Поверхность почвы в песчаных окрестностях Варены может охладиться до 6-8 градусов по Цельсию. Слегка положительные температуры ожидаются только на берегу моря.

В течение дня ожидается небольшое количество осадков во многих районах. Также возможен мокрый снег. Слабые ветры не найдут постоянного направления. Воздух прогреется только до 4-9 градусов.