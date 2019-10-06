Пять вещей, которые нельзя делать, откладывая на пенсию

В этом году реформа пенсионной системы привела к более тщательному рассмотрению будущих сбережений, как для тех, кто уже копит, так и для тех, кто еще не начал это делать. Между тем, финансовые эксперты говорят, что соглашение о пенсионных накоплениях - это только половина работы. Они также призывают обращать внимание на некоторые тонкости, в момент, когда вы начинаете копить, говорится в пресс-релизе.

"Как говорится, хорошее начало - половина работы. Этот год показал, что большая часть населения осознает необходимость дополнительного пенсионного обеспечения. Однако для того, чтобы результаты начисления были удовлетворительными, нужно помнить о другом: постоянно заботиться о своих пенсионных активах и не совершать несколько ошибок", - говорит Даля Колмацуи, руководитель пенсионных фондов и ритейла компании INVL Asset Management.

Первое: не оставляйте накопление на произвол судьбы

Чего мы действительно предлагаем не делать, так это ожидать, что государство или кто-то еще полностью позаботится о будущем каждого из нас. "Да, мы работаем, платим налоги и накапливаем пенсию Содры, но даже с высокой зарплатой эта пенсия имеет потолок. Кроме того, хотя есть люди, которые говорят, что пенсии не будут существовать долго или что они не будут жить долго после этого, - цифры показывают нечто иное", - говорит Д. Колмацуи.

Согласно Департаменту статистики Литвы, средняя продолжительность жизни в стране в последние годы увеличивается, достигнув почти 76 лет в прошлом году. Средняя ожидаемая продолжительность жизни людей, достигших возраста 65 лет, также постепенно увеличивается - женщины в этой возрастной группе могут рассчитывать прожить еще 19,5 лет в 2018 году, а мужчины - еще 14,4 года.

"Таким образом, согласно статистике, вам, вероятно, придется прожить значительное количество времени после выхода на пенсию. И это потребует средств. Сколько? Предполагается, что для достойной жизни должно хватить 80 процентов вашего дохода, поскольку ваши пенсионные потребности сокращаются - вам больше не нужно будет содержать детей, платить ссуды на жилье и так далее. Тем не менее, если мы не собираемся работать на пенсии, эти сбережения должны быть сохранены заранее, и сумма довольно солидная", - говорит она. Как достичь этого уровня пенсионного дохода? По словам специалиста, есть много способов сэкономить, думая о выходе на пенсию.

Второе: вы не можете не знать, какая пенсия вас ждет

Чтобы узнать, какой может быть ваша пенсия, используйте калькулятор прогнозируемой пенсии Sodra. Когда вы подключитесь к системе Sodra, ваши данные будут автоматически перенесены в электронную таблицу, а ваша предполагаемая пенсия будет рассчитана на основе вашего стажа работы и суммы дополнительной экономии. В системе Sodra вы также увидите, сколько лет работы и пенсионных единиц вы накопили и сколько вы заплатили в пенсионные фонды на данный период времени.

Третье: вы не можете знать, сколько вы накопили

Это необходимо знать, потому что это ваша собственность, которая может быть унаследована и за счет которой вы в будущем будете жить и развлекаться . И когда речь идет о том, сколько вам нужно потратить на дополнительные сбережения для достижения желаемой цели, важно учитывать не только сумму, которую вы уже накопили или другие предполагаемые средства к существованию, но и фактор времени, говорится в отчете.

Прежде всего, возраст, в котором человек начинает накапливать пенсию, зависит от того, сколько времени он будет накапливать и сколько денег ему придется накопить. Предполагается, что по крайней мере около 10 процентов пенсии должно быть отведено для начислений, если вы в возрасте до 30 лет. В возрасте старше 40 лет, возможно, придется выделить 20 процентов.

Четвертое: не следует игнорировать отчеты пенсионного фонда

Именно в этих отчетах вы можете узнать, сколько вы уже накопили для выхода на пенсию, сколько вы внесли. "INVL предоставляет участникам пенсионного накопления подробные отчеты, охватывающие как текущий год, так и полный период накопления в компании. Таким образом, они могут сообщить вам, сколько пенсионных активов вы накопили и сколько вы заплатили за эти периоды, сколько вы заработали от управляющей компании пенсионного фонда, сколько вы накапливаете и сколько вы заплатили за услуги компании", - сказала Д. Колмацуи.

Эта информация важна при оценке работы вашего пенсионного фонда и планировании ваших дальнейших действий.

Пятое: не отвлекайтесь на падение рынка

"Принимая во внимание долгосрочные результаты деятельности фондов, можно поменять управляющие компании, чтобы выбрать более жизнеспособную инвестиционную стратегию. Но если вы накапливаете в акционном фонде, имейте терпение в период падения рынка. Второй уровень периодических накоплений с ежемесячными взносами в конечном итоге даст результаты. Это важно, потому что фонды инвестируют широко, и их работу можно сравнить с марафоном, поэтому без отвлекающих факторов и периодических вложений вы сможете добиться стабильных результатов и избежать рискованных решений, пытаясь угадать направление колебаний рынка", - подчеркнула Д. Колмацуи. В то же время, если вы хотите периодически вкладывать средства в третьем уровне накопления, вам нужно будет заказать внесение платежей через эл. счет.