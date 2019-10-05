Список самых богатых: в число самых состоятельных компаний попали новые имена

DELFI вместе с журналом Reitingai составили список самых богатых предпринимателей Литвы. Список показал, что пока среди старых компаний есть всего несколько новых. Однако, согласно предположениям, со временем появится все больше стартапов, выросших из бизнеса с оборотом до 1 млн.

DELFI объявлял список самых состоятельных предпринимателей Литвы. Команда финансовых аналитиков и аудиторов оценила стоимость их бизнеса.

В списке доминируют владельцы торговых, логистических и производственных предприятий, однако там появились и представители новых видов бизнеса.

Например, в списке находится основатель Bored Pandа (boredpanda.com) Томас Банишаускас (75 млн. евро) и другие акционеры этой компании Ауримас Степонавичюс (15 млн.), Лина Давидавичюте (10 млн.), акционер Payserа Костас Норейка (7 млн.),акционеры Nordcurrent Сергей и Михаил Трофимовы (по 8 млн.), глава Pixelmator Айдас Дайлиде (5 млн.).

При составлении списка аналитики оценивали компании с учетом трех главных факторов: прибыли, кредитов, инвестиционного имущества и наличных. Также учитывался и размер компании, мировые тенденции и сектор, в котором работает компания.

Глава Startup Lithuania Роберта Рудокене сказала, что исследование было больше ориентировано на представителей обычного бизнеса, и это одна из причин, по которым в списке так мало стартапов.

"Стартапам нужно немало времени, чтобы их продукт стал прибыльным, поэтому они не могут конкурировать с традиционным бизнесом, работающим десятки лет.

Во-вторых, модель развития традиционного бизнеса отличается от модели стартапов, ведь они часто направляют инвестиции на погашение развития бизнеса.

Однако мы рады, что в этом списке есть исключения - Bored Panda и NordCurrent", – сказала Рудокене.

Экосистема стартапов растет. По данным Startup Lithuania, в 2018 году стартапы привлекли инвестиции на сумму 183 млн. евро, а годовой оборот успешных проектов растет на 27% в год.