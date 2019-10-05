Подросток шантажировал 12-летнего и требовал денег

4 октября в полицию обратилась жительница Пренай и сообщила, что ее 12-летнего сына шантажирует подросток (лет 15) и требует у него денег.

Несовершеннолетний рэкетир требовал у ребенка по 50 евро в день. 12-летний купил у него электронную сигарету за 30 евро. Подросток требовал денег за молчание.

С начала сентября 12-летний вынес из дома и передал подростку 590 евро.