Самые популярные автомобили в Литве: какой налог за них придется платить

Налог на автомобили начнет в Литве действовать с 2020 года. Его придется платит во время регистрации автомобиля. Если взглянуть на модели самых популярных марок, видно, что налог придется платить многим.

Министерство охраны окружающей среды уже подготовило проект закона о налогообложении автомобилей при регистрации или перерегистрации. DELFI напоминает, что за дизельный автомобиль налог придется платить, если выбросы CO2 на 1 км превысят 116 г, а бензиновый и газовый – 130 г. Минимальный налог на дизельный автомобиль при выбросах CO2 в 116-130 г составит 80 евро. Минимальный налог на бензиновый и газовый автомобиль составит 40 и 36 евро при выбросах 131-140 г CO2 на км.

Налоги придется платить большинству водителей с 1 января 2020 года.

С 2014 г. информацию о выбросах вписывают в свидетельство о регистрации автомобиля, в строке V.7. Если у вас нет таких данных, можно воспользоваться составленным DELFI калькулятором в конце статью.

По данным Regitrа, сейчас в 56% случаев неизвестны данные о выбросах зарегистрированных в Литве автомобилей, поскольку такие данные стали накапливать в соответствии с директивой ЕС с 2011 г. Однако из этих 44%, уровень загрязнения выше 130 г/км отмечено у 37%. Еще у 8% уровень загрязнения составляет 130 г/км, но среди них есть и дизельные, которым при таком показателе уже надо платить налог.

По данным Regitrа, в 2018 г. в Литве зарегистрировали 124 912 автомобилей с показателем CO2 выше 130 г/км.

По данным Regitrа на 1 июля, 68,2% всех автомобилей в Литве были дизельными. DELFI напоминает, что самая большая плата ждет как раз при регистрации дизельных автомобилей.

Заведующий кафедрой вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Саугирдас Пукалскас сказал, что 115 г/км - это невысокий показатель CO2, он ниже среднего по ЕС. Кроме того, по его словам, жители Литвы предпочитают большие автомобили, а они отличаются высоким уровнем загрязнения.

Как Regitra, так и другие источники указывают популярные в Литве марки автомобилей.

Редактор Автоотдела DELFI Дина Сергиенко сказала, что материалы DELFI позволят водителям предварительно оценить, сколько придется платить за регистрацию. Правда, она заметила, что это общий список.

Volkswagen Passat (2005-2010)

По данным Autoplius.lt, во втором квартале было куплено 2300 таких авто. По данным Auto–abc.eu, СО2 этой бензиновой модели 2005–2010 гг., составляет 152-235 г/км, значит регистрация будет стоить от 85 до 250 евро. Если двигатель дизельный - 151-179 г/кг, значит плата составит 220-320 евро.

По данным Auto–abc.eu, меньше всего выбросов у бензиновых Volkswagen Passat 1,4 л (152 г/км), а дизельных – 1,9 л (151 г/км).

Volkswagen Golf (2003-2006)

Во втором квартале продано 1696 таких машин. По данным Auto–abc.eu, у произведенных в 2003–2006 г. C02 составляет 149-257 г/км, значит плата составит 55-300 евро, а у дизельных C02 от 135 до 173 г/км, значит регистрация составит 110-320 евро.

BMW 3 серии (2005-2008)

Было продано 1532 автомобилей. По данным Auto–abc.eu, уровень выбросов бензиновых вариантов составляет 142-250 г/км. Значит налог составит 55-280 евро. Автомобили с дизельным двигателем - 123-213 г/км, плата составит 80-480 евро.

BMW 5 серии (2003-2007)

Во втором квартале продано 1506 таких машин. Уровень загрязнения бензиновых моделей составляет 205-267 г/км, значит налог составит 210-320 евро, дизельных 158-219 г/км, соответственно плата составит 220-480 евро.

Opel Zafira (2008-2011)

Во втором квартале продано 1364. Уровень загрязнения бензиновых моделей составляет 169-230 г/км, значит налог составит 110-240 евро, дизельных – 152-194 г/км, соответственно плата будет 220-420 евро.

Audi A6 (2008-2011)

Во втором квартале продано 1271. Уровень загрязнения бензиновых 174-262 г/км, значит плата будет 135-320 евро, дизельных - 110-370 евро.

Audi A4 (2004-2007)

Во втором квартале продано 1171. По данным Auto–abc.eu, уровень загрязнения бензиновых 185-269 г/км, значит плата будет 160-320 евро, дизельных 137-223 г/км, значит плата будет 110-500 евро.

Opel Astra (2004-2007)

Во втором квартале продано 1126. Уровень загрязнения бензиновых 151-226 г/км, значит плата будет 85-240 евро, дизельных 132-157 г/км, значит плата будет 110-220 евро.

Volvo V70/XC70 (2000-2004)

Во втором квартале продано 749. Уровень загрязнения бензиновых 171-270 г/км, плата составит 135-320 евро, дизельные 172-226 г/км, значит плата составит 320-500 евро.

Volkswagen Touran (2003-2006)

Во втором квартале продано 689. Уровень загрязнения бензиновых 178-228 г/км, плата составит 135-240 евро, дизельные 155-186 г/км, значит плата составит 220-370 евро.

Калькулятор:

Пукалскас сказал DELFI, что этот налог изменит привычки жителей Литвы и заставит их покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили.

Согласно подсчетам, на осуществление проекта потребуется 200 000 – 500 000 евро из бюджета, а поступления в бюджет составят – 29 млн. евро.