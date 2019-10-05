На пороге осенние заморозки: с каждым днем будет становиться все холоднее

На протяжении всей недели Литва находилась в зоне действия циклонов, сейчас им на смену пришел антициклон. Однако в верхних слоях атмосферы все еще остается движение циклона, поэтому погода будет пасмурной. В субботу днем будет облачно, но ожидаются прояснения.

Благодаря этому можно будет полюбоваться яркими осенними красками. Небольшой дождь возможен на востоке страны и местами на севере. Будет достаточно холодно – всего 6-9, местами на юго-западе 10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет ясно, поэтому температура опустится. Утром на поверхности почвы ожидаются заморозки от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На поверхности почвы местами будет до 8 градусов мороза.

Только на Куршской косе 3-5 градусов тепла. Местами ожидаются туманы, а в низких и сырых местах - гололед. Днем местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.