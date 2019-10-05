Бывший советник рассказал о черте Грибаускайте, которой она изменила лишь однажды

Что значит работать с главой государства, и какой была в годы президентства "железная леди" Даля Грибаускайте? В передаче на LNK "Будет разное" – интервью с Людасом Закарявичюсом, который проработал с Грибаускайте больше 10 лет.

Закарявичюс рассказал, что Грибаускайте никогда не применяла двойные стандарты.

"Например, президент никогда не превышала скорость, никогда не ездила с включенными мигалками, не хотела выделяться из толпы. (…) Она к себе, своему поведению применяла такие же стандарты, какие должен применять каждый житель Литвы", – сказал ее советник.

Закарявичюс рассказал, что президент всегда была предельно пунктуальной и опоздала лишь раз за 10 лет.

"Она опоздала лишь один раз, а так она никогда не опаздывала. Опоздала, потому что шел снег, и были заторы", – рассказал он, заметив, что тогда в то, что она опоздала, было трудно поверить.

По его словам, Грибаускайте от других политиков отличалась экономностью. Кроме того, она летала в одном самолете с другими гражданами Литвы, отказывалась от привилегий ради экономии.

"Начало 2009 года, мы перебрались в президентский дворец, а президент ищет ковер для своего рабочего кабинета. Работник канцелярии поехал в один из магазинов, чтобы узнать, сколько стоит ковер. Он назвал сумму. Я вижу, президент в лице изменилась.

"Этот ковер столько стоит!? Я не могу выделить такую сумму на ковер из бюджета Литвы, это недопустимо". И говорит: "Дай мне телефон".

"Мы стоим, не понимаем, что происходит. Она звонит владельцу магазина и говорит: "Добрый день, это Даля, та, которая недавно стала президентом. Слушайте, вы мне очень дорого продаете ковер, я столько заплатить не могу. Но этот ковер очень красивый. Продайте на 80% дешевле, а я вам подарю фото с автографом", – вспоминает Закарявичюс.

"Так и получилось – ковер купили практически за себестоимость", – сказал Людас.