Бомба замедленного действия: какие секторы в Литве больше всего находятся в "тени"

Несмотря на то, что по-прежнему огромные усилия направлены на снижение "тени", все еще избежать этого явления в Литве не получается. Совсем недавно Государственная налоговая инспекция (ГНИ) напомнила, что чековая лотерея подходит к концу – последние победители станут известны 5 ноября 2019 года.

"До конца игры будет еще 600 получателей недельных призов, а 5 ноября - последний получатель большого приза", - рассказал Роландас Пунцявичюс. Всего в лотерее победили 3800 чеков: из них 3740 недельных и 21 – большой по 5000 евро. По последним данным, в общей сложности победители лотереи выиграли 364 000 евро.

В передаче "День на DELFI" глава проекта Пунцявичюс сказал, что цель лотереи достигнута, поэтому лотерея будет прекращена.

"В 2017 году было принято решение организовать в Литве чековую лотерею. Ее решили запустить на два года. Если она оправдает себя, у нас было право продлить ее на год. Основная цель лотереи - пробудить в жителях сознательность, чтобы они научились различать фискальный и нефискальный чек, чтобы у человека вошло в привычку требовать чек во время каждой покупки. Эта лотерея дала результат, люди стали сознательнее. Они требуют чеки", – сказал Пунцявичюс.

"Как я упоминал, предполагалось, что это будет непродолжительное средство. Срок истек, было решено не продолжать, поскольку цель достигнута", – сказал он.

Пунцявичюс рассказал о 4 сферах, в которых "тень" самая большая.

"ГНИ использует много разных средств для повышения сознательности людей. Можно упомянуть и программы для школьников. Мы также работаем с самыми рискованными налогоплательщиками. В этом году мы ориентируемся на 4 самые рискованные сферы: строительный сектор, сектор общепита, продажи автомобилей и их ремонт и мясной сектор.

В этих секторах наблюдается немалая "тень", после наших активных действий декларируют немало доходов. Только компании этих секторов за год декларировали на 50% больше налогов", – сказал специалист.

Советник премьера Донатас Матуйза сказал, что одно из важных средств, которое оправдало себя - это налоговая амнистия.

"Очень эффективное средство, я думаю, это амнистия, в результате которой собрали 2,5 млн. евро", – сказал он.

"Мы выделили самые рискованные секторы: строительный, продажи автомобилей, торговля мясом на рынках. Были подготовлены 4 концепции, которые представили в парламенте", – сказал он.

На рынке торговцы должны использовать кассовые аппараты, но на деле их используют только 3/4 всех торговцев.

"Есть исключения. Я помню, как меняли закон. Люди восстали против кассовых аппаратов. Исключение были гарантом принятия закона. Сейчас мы подготовили новый порядок. Это централизованная система учета на рынке, которая будет обмениваться данными с контролирующими ведомствами", – сказал Матуйза.

Правда, неизвестно, одобрят ли этот порядок торговцы.

"Мнения есть разные. Одни против, другие за. Мы ничего осложнять не будем, наоборот, снизим административное бремя. По подсчетам, оно уменьшится на 445 000 евро", – сказал Матуйза.

У представителя Литовской ассоциации представителей малого бизнеса Зиты Сорокене спросили, почему торговцы против кассовых аппаратов.

"Я думаю, вы представили неверное мнение. Я не думаю, что они против. Кто обязан пользоваться, тот и пользуется. Хочу сказать, что кассовые аппараты используют в помещениях, в киосках, павильонах, а не используют при некоторых условиях – если человек торгует раз в неделю. Я думаю, тут большой беды нет. А все, кто продает мясо, используют кассовые аппараты", – сказала Сорокене.

Пунцявичюс напомнил об исключениях. "Правильно замечено - есть исключения. Основная причина, по которой не используют кассовые аппараты - работа на улице. Если говорить о торговцах мясом, то почти все используют кассовые аппараты, но мы часто фиксируем нарушения", – сказал он.

"Мы одобряем снижение "тени", но не одобряем выбранную концепцию. Я хочу упомянут и причины. Во-первых, концепцию приняли без участия малого бизнеса. Не участвовала даже наша ассоциация. Не информировали и совет малого бизнеса, объединяющий 47 ассоциаций. Я думаю, если бы они участвовали, то сегодня не о чем было бы говорить, и ситуация была бы намного лучше", – сказала Сорокене.