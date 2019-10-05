Жуткая история в больнице: пожилого человека привязали к койке ремнями

Санитара Республиканской вильнюсской больницы подозревают в насилии над 90-летним пациентом, сообщают "Новости" канала LNK.

Близкие нашли пожилого человека в ужасном состоянии. Он был напуган. На руках пенсионера были синяки, а к кровати он был привязан ремнями так, что эти ремни пришлось разрезать. Привязана была и нога, которую оперировали.

Подозревают, что пожилой человек пролежал связанный 12 часов. Близкие сказали, что больница пыталась скрыть эти факты. По словам близких пациента, ремни не брали даже ножницы.

Муж внучки пациента Иван Суздалев сказал LNK, что "к кровати была привязана и нога, на которой мужчине сделали операцию". Близкие нашли пожилого человека свисающим с кровати, он держался за счет ноги, на которой ему делали операцию.

Суздалеву позвонила теща, которая была в больнице. Когда он приехал, увидел не только привязанного старика, но и синяки у него на руках. Не исключено также, что санитар мог душить 90-летнего старика подушкой.

Суздалев сказал, что другой пациент этой палаты заметил, что пожилой человек лежал с подушкой на лице. "Ему угрожали, – сказал Суздалев. – Что если он не успокоится, его ждет физическая расправа. Потом его привязали к кровати".

Сама больница об этом инциденте ничего не сообщила. Близкие подозревают, что пожилой человек мог неадекватно себя вести после операции из-за побочных действий наркоза. Возможно, персоналу было сложно с ним договориться. Врачи сказали, что такая практика используется - если пациент неадекватно себя ведет, его могут привязать к кровати. Однако близкие пациента уверены, что на этот раз с пациентом обращались бесчеловечно. По словам Суздалева, дедушка все еще находится в стрессовом состоянии.

"Психологическое состояние сложное, он напуган, вспоминает об этих ужасах, ему кажется, что на него напали бандиты. Он не верит, что так с ним поступили в больнице", – сказал LNK муж внучки пациента.

Близкие пожилого человека сказали, что от представителей больницы они никаких извинений не услышали. Пообщаться с санитаром им не удалось, поскольку закончилась его смена. С близкими пациента руководство больницы общается только письменно.

"Администрация больницы никаких жалоб не получала. Указанные вами обстоятельства вызывают озабоченность. С учетом полученной информации была начата внутренняя проверка. По предварительным данным, клиническое состояние пациента допускало использование средств фиксации, однако в случае с пациентами преклонного возраста уход очень важен, поэтому ситуацию рассматривают не только с точки зрения медицинского, но и этического аспекта, – сказано в письменно ответе LNK. – К сожалению, больше ничего мы комментировать не можем, поскольку личные данные о пациентах - конфиденциальная информация".

Следователь 5-го вильнюсского комиссариата полиции Лорета Луните сказала LNK, что заявление было получено, сейчас начато расследование.

"Было зарегистрировано заявление, в котором сообщалось, что в больнице санитаром был избит пожилой пациент. Сейчас проводят действия в рамках расследования, пока подробно ничего комментировать не можем, – сказала Луните. – Расследование начато по факту нанесения физической боли и незначительного ущерба здоровью"