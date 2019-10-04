Президент Литвы на месяц продлил срок, в который премьер по болезни может взять больничный

Президент Литвы Гитанас Науседа 4 октября издал декрет, которым на месяц продлил срок, в который премьер-министр Саулюс Сквернялис по болезни может взять больничный. В случае необходимости Сквернялис может не являться на работу до 8 ноября, сообщает портал lrt.lt.

ВРИО премьер-министра назначен министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Подписанный до этого декрет разрешал премьеру не являться на работу по болезни до 4 октября.

DELFI напоминает, что в последние дни августа Сквернялис сообщил, что у него диагностировали лимфому. Он сказал журналистам, что установлена первая стадия заболевания, она не распространилась, ему назначено лечение – иммунотерапия и химиотерапия.

После подписания первого декрета представитель премьер-министра Арнольдас Пикжирнис сказал, что премьер намерен работать, а возможностью брать больничный будет пользоваться по мере необходимости.

"В декрете президента предусмотрена возможность получить больничный в течение этих 1,5 месяцев, когда появится необходимость. это не значит, что все это время премьер не будет работать – насколько это возможно, он будет выполнять свою обычную работу", – сказал тогда BNS Пикжирнис.

По его словам, о больничных будет сообщаться отдельно на повестке дня правительства.