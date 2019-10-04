Транспортным компаниям придется повышать зарплаты или платить больше налогов

Может статься, что транспортным компаниям в следующем году придется повышать зарплаты водителям большегрузных машин, в противном случае налогами будут облагаться и суточные. Депутат литовского парламента Томас Томилинас сказал, что правящие намерены повысить действующий коэффициент минимальной зарплаты с 1,3 до 1,8.

По законам Литвы за суточные в командировке налоги платить не надо, если эта сумма составляет не больше 50% зарплаты работника, а сама зарплата выше 1,3 минималки.

Минимальная зарплата в Литве 555 евро "на бумаге", в 2020 г. она увеличится до 607 евро. Соответственно зарплата дальнобойщиков должна быть в этом году 721,5, а со следующего года 1092,6 (607*1,8) евро.

"На руки" без учета суточных зарплата увеличится на 213 евро (до 704,90 евро). Благодаря большим взносам на пенсии у водителей будет больше денег.

"В контексте бюджета мы намерены повысить коэффициент до 1,8 минимума. Сигнал ассоциации Linava такой - или ведете переговоры и договариваетесь, или мы повышаем и все", – сказал DELFI Томилинас.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис предложил повысить коэффициент до 2 минималок.

Летом проходили переговоры между профсоюзами и работодателями. Сообщалось, что часть профсоюзов вышла из переговоров.

В сентябре национальная ассоциация перевозчиков Linava и профсоюз "Солидарность" подписали соглашение. Сообщалось, что в нем установлены социально-экономические условия и гарантии для водителей.

Гендиректор Linavа Мечисловас Атрошкявичюс сказал DELFI, что в этом документе о повышении коэффициента речи нет.

Комментируя заявление Томилинаса он сказал: "Предлагать можно и до 3,8 и до 5,8. Если курица откладывает по яйцу в день, мы не можем требовать 5".

"Если государство хочет нажиться на этом и отрезать у вымени коровы один сосок, то может что-то из этого и получится, но со временем корова перестанет давать молоко", - сказал он.

"Перед транспортным сектором много вызовов и пакет мобильности еще не решен. Если в такое время мы хотим повышать налоги, то транспортного сектора не останется. Это не запугивания, а реальность", – сказал Атрошкявичюс.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала: "Мы посмотрим прогнозы Центробанка Литвы, какой будет общая экономическая ситуация, они дадут выводы по транспортному сектору. Правительство поднимало планку до двух минимумов, мы сказали, что можно об этом говорить, если будут компенсирующие механизмы.

Летом, увидев жалкое положение, мы вышли из переговоров. К сожалению, "Солидарность" соблазнилась некоторыми обещаниями".

Услышав заявления Атрошкявичюса, об уходе бизнеса из Литвы, она назвала это манипуляциями.

"Это манипуляции чувствами людей. Linava недавно комментировала пакет мобильности, говорила, что все перевозчики уйдут. Куда? ЕС - единая система, директива действует во всех странах.

Они уйдут с рынка ЕС? Не надо смешить. В Польше и Германии те же жесткие требования. Как только говорим о повышении зарплат, начинаются манипуляции", – сказала она DELFI.

По данным "Содры", в Литве 79 100 водителей грузовых и большегрузных машин.