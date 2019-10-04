Акционер Vilniaus prekybа о продаже сети Norfа: интересно будет, если покупатель придет с востока

Если главный акционер сети Norfа Дайнюс Дундулис на самом деле рассматривает возможность продать свой бизнес, то "гипотетически может быть что-то интересное", сказал изданию Verslo žinios акционер Vilniaus prekybа Игнас Сташкявичюс.

"Самое интересное будет, если появится стратегический инвестор с Востока. Например, из Китая или Японии. Такой, который на самом деле внесет разнообразие, свежие решения, но мы понимаем, что такая возможность ничтожно мала. Поэтому скорее всего ничего интересного не произойдет", – сказал он, отвечая на вопрос, как на рынке скажется размышление Дундулиса о продаже бизнеса.

Дундулис ранее говорил СМИ, что пока не было серьезного покупателя, но он заметил, что если бы ему предложили подходящую цену, он продал бы бизнес.