Появилась информация о налоге на автомобили: критики считают, что это напрасная трата денег

Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает ввести однократный налог на загрязняющие окружающую среду автомобили и связать его с количеством вредных выбросов. Налог может составлять от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на дизельный автомобиль будет в несколько раз выше, чем на автомобиль с бензиновым двигателем.

Министерство предлагает платить налог каждый раз, когда автомобиль регистрируют.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис 2 октября сказал журналистам, что правительство обсудит предложение на следующей неделе. Согласно планам, налог начнет действовать с начала 2020 года. В проекте сказано, что налог принесет государству 29 млн. евро в год.

"Это ничто, деньги на ветер", – сказал в передаче "День на DELFI" глава Ассоциации торговцев подержанными транспортными средствами Висмантас Баршис.

На вопрос, как он оценивает этот проект, он сказал, что в нем есть немало ошибок и неожиданных мест.

"Я надеюсь, что окончательный вариант не будет похож на тот, что есть сейчас. Есть много неясностей, черновой вариант еще ни с кем не согласовывался. Я бы хотел, чтобы все согласовали. Одна из неясностей – плата при регистрации.

Логично было бы платить в Regitrа. Если в Regitrа 5 раз регистрируешь тот же автомобиль, неужели 5 раз платить придется? В соответствии с представленным проектом, все звучит именно так, иными словами платишь налог каждый раз при регистрации. Второй момент - дискриминация дизельных автомобилей, плата в два раза больше, чем за бензиновые. Если смотреть по уровню загрязнения, то дизельные загрязняют не больше", – сказал DELFI Баршис.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас положительно оценил проект, хотя заметил, что ошибки есть.

"Я этот проект оценивают положительно. Я понимаю, что услышали рекомендации. Я за дифференциацию бензина и дизеля. Если ваш дизельный автомобиль будет достаточно новый, то налога не будет. Это решает проблему. О пропорциях можно говорить.

В мировой политике видно, что при покупке автомобиля человек больше интересуется ценой на него, а не те, сколько будет стоить его эксплуатация. Цель закона - изменить отношение человека, чтобы он думал, стоит ли покупать загрязняющий окружающую среду автомобиль. А если покупает - то платил бы за это. Я думаю, плата при регистрации логична. Конечно, есть ошибки, где-то перепутаны цифры, но к этому проекту я отношусь положительно", – сказал он в передаче.

Член парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Виргиния Вингрене сказала, что сейчас говорят о том, как должен выглядеть окончательный вариант.

"Сейчас проект обсуждают. Правительство его еще не утвердило, его будут корректировать. Как мы видим, есть неточности, их можно исправить. Тогда мы обсудим окончательный вариант. Это не плата за автомобиль, это налог при регистрации, его платишь при регистрации, он зависит от того, на сколько автомобиль загрязняет окружающую среду.

Один из важнейших вопросов: почему налог считают по каким-то заранее составленным формулам, а не по данным, полученным во время техосмотра.

Повилаускас считает, что еще недостаточно выяснили вопрос, куда пойдут полученные деньги.

"Поскольку большая часть средств пойдет на решение проблем глобального потепления, я согласен с тем, чтобы эти деньги не просто шли в бюджет на пенсии, "детские" деньги, а были направлены на снижение проблем в сфере окружающей среды в Литве. Хотелось бы понять, на что пойдут эти деньги", – заметил экономист.



"Я не знаю, куда пойдут деньги, но мы наказываем тех, кто зарабатывает меньше всего и помогаем кому-то купить электромобиль. Звучит странно. Если эти несколько электромобилей мы профинансируем на деньги за автомобили бабушек, на которых ездят доить коров, то это звучит нелогично", – сказал Баршис.

Он считает, что привычки жителей Литвы этот налог не изменит.

"Я не думаю, что будет какой-то большой скачок. Просто люди будут реже менять автомобили, будут ездить, пока пол не провалится. Ведь каждая регистрация увеличивает стоимость", – сказал он.

DELFI напоминает, что за дизельный автомобиль налог придется платить, если выбросы CO2 на 1 км превысят 116 г, а бензиновый и газовый – 130 г. Минимальный налог на дизельный автомобиль при выбросах CO2 в 116-130 г составит 80 евро. Минимальный налог на бензиновый и газовый автомобиль составит 40 и 36 евро при выбросах 131-140 г CO2 на км.