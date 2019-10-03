Синкявичюс: протесты говорят о готовности молодежи взять ответственность в сфере климата

Представитель Литвы Виргиниюс Синкявич, претендующий стать самым молодым еврокомиссаром в истории, заявил, что протесты против климатических изменений свидетельствуют о том, что молодежь готова взять на себя ответственность.

На слушаниях в Европарламенте В. Синкявичюс сказал, что для него было бы "большой честью стать первым назначенным еврокомиссаром, рожденным после падения Берлинской стены".

"Это демонстрирует доверие моему поколению – поколению, в ДНК которого заложена европейская идея. Для меня Европа означает свободу, смелость и возможности", – заявил в Брюсселе В. Синкявичюс.

"Одновременно это означает и принятие ответственности. Новейшая война климатических протестов свидетельствует о том, что поколение Y и поколение Z готовы взять на себя ответственность", – sсказал В. Синкявичюс, начавший свою презентацию на английском языке.

В последние месяцы по всему миру прокатились демонстрации молодежи, которая призывает политиков и бизнес предпринимать более решительные меры для предотвращения климатических изменений.

Их вдохновила шестнадцатилетняя шведка Грета Тунберг.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить 28-летнего литовского министра экономики В. Синкявичюса еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого необходимо одобрение европарламентариев.

В четверг после обеда в Брюсселе начались слушания, которые продлятся около трех часов, во время них евродепутаты будут задавать вопросы, связанные с предлагаемой В. Синкявичюсу сферой - окружающей средой и водными ресурсами.

Слушания проводит Комитет по окружающей среды, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, а также Комитет по рыбоводству.

После завершения слушаний, состоится оценочное заседание.

Европарламент проголосует по кандидатов в комиссары 23 октября в Страсбурге.

В случае утверждения, 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории ЕС.