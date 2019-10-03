Президенты Литвы и Латвии разошлись во мнениях по БелАЭС, но обещали разрешить спор по морской границе

Встретившиеся в Вильнюсе в четверг президенты Литвы и Латвии заявили о том, что договорились ускорить переговоры по договору о морской границе, чтобы он мог быть утвержден в ближайшие четыре года. Также они сходятся во мнении о необходимости требовать соблюдения стандартов безопасности на строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако признают, что различия в подходе к вопросу блокирования импорта электроэнергии с этой станции остаются.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что эти разногласия могут препятствовать отключению электросетей Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизации с ЛЭП Западной Европы.

"Вопрос Островецкой АЭС действительно болезненный, мы трактуем различие позиции по этому вопросу как определенное препятствие в реализации проекта синхронизации", – заявил Г. Науседа в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Он подчеркнул, что Литва предпримет все меры для предотвращения доступа белорусской электроэнергии на литовский рынок.

"Если позиции расходились бы, то было бы технически еще сложнее это сделать, но невзирая на это, мы готовы это сделать", – сказал Г. Науседа.

Латвия отклонила просьбы Литвы о блокировании доступа электроэнергии из Беларуси, и литовские должностные лица заявляют, что электроэнергия с БелАЭС сможет попадать на рынок Балтийских стран через Латвию.

Латвия утверждает, что после введения Литвой эмбарго, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией, а теоретически через РФ может поступать и электроэнергия с БелАЭС.

Латвийский президент Э. Левитс сказал, что латвийское правительство полностью одобряет выдвигаемые Литвой требования по обеспечению безопасности АЭС в Островце, однако у него "иной подход к тактике достижения этой цели".

По его словам, этот вопрос должен быть решен, самое позднее, до 2025 года, когда Балтийские страны планируют реализовать проект синхронизации ЛЭП.

"Таким образом, речь идет о пятилетнем переходном периоде до 2025 года. Одновременно следует стараться как можно скорее уменьшить эту проблему, по которой у нас разные мнения в литовском и латвийском правительствах", – сказал Э. Левитс.

"Мы констатировали, что у нас одинаковые сомнения и заботы в том, что связано с безопасностью станции. Безопасность на первом месте. Наши позиции идентичны. Вильнюс всего в 50 километрах, а Даугавпилс в 110 километрах, поэтому в этом случае нет большой разницы, правительство Латвии внимательно следит за тем, чтобы соблюдались вопросы безопасности", – сказал латвийский президент.

А где договорились?

Президенты заявили о том, что договорились ускорить переговоры по договору о морской границе, чтобы он мог быть утвержден в ближайшие четыре года.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обе страны договорились, что вместе с договором о морской границе должно быть утверждено соглашение об использовании полезных ресурсов морских недр.

"Очень долго не решавшийся вопрос о ратификации морской границы тронулся с места", – сказал глава Литвы на совместной пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

"Мы с президентом обсудили достижение амбициозной цели, чтобы еще во время срока наших полномочий этот вопрос был решен", – добавил Г. Науседа. Срок полномочий президента Латвии длится четыре года.

Подписанный в 1999 году договор о государственной границе между Литвой и Латвией на море в особой экономической зоне был ратифицирован лишь Сеймом Литвы, латвийский парламент до сих пор его не утвердил.

Дискуссии до сих пор возникали по поводу предположений о том, что на пограничной территории могут быть месторождения нефти.

"Достигнуты принципиальные решения по поводу того, как должно осуществляться движение вперед далее. Одно из соглашений касается того, что одновременно мы должны заключить соглашение об использовании ресурсов морских недр у наших государственных границ, то есть экономическое соглашение в этой сфере, одновременно латвийский парламент рассмотрит вопрос ратификации границы", – сказал Г. Науседа.

Президент Латвии Э. Левитс сказал, что обсудит с латвийским правительством и парламентом то, как "выйти из тупика".

"Результат должен быть таким, чтобы каждая из стран была удовлетворена на 50%", – заявил на пресс-конференции Э. Левитс.

"У нас есть общая политическая воля достичь решения во время нашего срока полномочий. Предстоящие четыре года были бы хорошим проектом, чтобы пожать друг другу руки и сказать, что этот вопрос между двумя странами решен", – сказал руководитель Латвии.

Г. Науседа полушутя сказал: "Господин президент, может четыре месяца – давайте поставим такую цель".

На что латвийский коллега ответил: " Четыре года были бы максимальным сроком, попытаемся решить это как можно скорее".