Жители Литвы сдавали экзамен по Конституции

3 октября в полдень на всей территории Литвы состоялся экзамен по Конституции. Это первый этап экзамена.

Экзамен по Конституции можно сдать здесь: https://www.delfi.lt/konstitucijos-egzaminas/

На сдачу экзамена в помещениях муниципалитетов, школах, парламенте, других госведомствах и колониях дается 45 минут, на сдачу экзамена по интернету дается – 60 минут.

Лучшие участники первого этапа примут участие во втором этапе, намеченном на 17 октября.

По три лучших знатока Конституции выберут среди представителей разных групп: людей с юридическим образованием и без оного, среди сдававших экзамен по интернету, осужденных, слепых, школьников.

По три лучших знатока каждой группы, которые правильно ответили на вопросы за короткое время во втором этапе участвовать не будут.

Экзамен Минюст проводит в 13-й раз. Победителей экзамена 28 октября наградят в президентском дворце.

В прошлом году экзамен сдавали больше 32 000 человек.

Конституция Литвы была принята 25 октября 1992 года.