Представлены идеи нового моста через реку Нерис в Вильнюсе

Литовский союз архитекторов информирует, что поступили 9 проектных предложений в конкурсе на строительство пешеходного и велосипедного моста через реку Нерис, пишет Made in Vilnius.

Новый мост должен соединить ул. А.Гоштауто и Упес и будет находиться недалеко от моста Гележинё Вилко. Вильнюсская мэрия планирует выделить на строительство моста 5 млн. евро.

Ширина моста будет 8,5 м, 3 м - для пешеходов и 4 – для велосипедистов, территория у въезда на мост должна быть также спроектирована с учетом потока пешеходов и велосипедистов.

Авторы трех лучших идей получат денежные призы: за первое место 9000 евро, за второе – 7000 евро, за третье – 4000 евро.

Работы можно увидеть в помещении Литовского союза архитекторов (ул. Калварию, 1, Вильнюс), на втором этаже. Экспозиция доступна в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9 до 17 ч., в пятницу – до 16 ч.).

Публичное обсуждение работ намечено на 21 октября, 16 ч. Оценочное заседание намечено на 22 октября.

Предложения:

Goštauto tiltas // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Gulbės skrydis // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Lengvas šuolis // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Lux semita // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Naujasis tiltas žmogui // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Neries vartai // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Žvejo tiltas // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

Alberto tiltas // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.