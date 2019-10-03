Новый мост должен соединить ул. А.Гоштауто и Упес и будет находиться недалеко от моста Гележинё Вилко. Вильнюсская мэрия планирует выделить на строительство моста 5 млн. евро.
Ширина моста будет 8,5 м, 3 м - для пешеходов и 4 – для велосипедистов, территория у въезда на мост должна быть также спроектирована с учетом потока пешеходов и велосипедистов.
Авторы трех лучших идей получат денежные призы: за первое место 9000 евро, за второе – 7000 евро, за третье – 4000 евро.
Работы можно увидеть в помещении Литовского союза архитекторов (ул. Калварию, 1, Вильнюс), на втором этаже. Экспозиция доступна в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9 до 17 ч., в пятницу – до 16 ч.).
Публичное обсуждение работ намечено на 21 октября, 16 ч. Оценочное заседание намечено на 22 октября.
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