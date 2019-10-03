В Вильнюсе открыто второе здание бизнес-центра Park Town

В Вильнюсе открыто второе здание бизнес-центра Park Town в конце ул. Львово, оно получило название East Hill. Семиэтажка площадью 15 000 кв. м дополнила первую часть комплекса West Hill, сообщается в пресс-релизе.

Компания Darnu Group инвестировала в проект Park Town 40 млн. евро. новом здании сданы почти все помещения.

По словам гендиректора Darnu Group Сигиты Сурвилайте-Мекёнене, успех привлечения арендаторов кроется в умении прислушаться к потребностям бизнеса.

"Современные работодатели благосклонны к зданиям нового поколения, отличающимся высоким качеством, отличающимся современной архитектурой, технологиями, такие особенности позволяют привлечь талантливых работников. В сегодняшнем мире молодым и амбициозным специалистам, стремящимся к совершенствованию, хочется реализовать себя, подниматься по карьерной лестнице, осуществлять новые идеи, поэтому граница между офисом и домом стирается. Поэтому в новых бизнес-центрах строители стараются обеспечить им практически домашний комфорт и качественные технологические решения", – заметила Сурвилайте-Мекёнене.

В новом здании есть конференц-зал, ресторан Lunch‘UP, кафе, в котором можно купить десерт, а также ресторан SUGAMOUR, а в прошлом месяце открылся спорт-клуб RE.FORMATAS. Вскоре в здании откроется салон красоты, химчистка и другие услуги.

"В обоих зданиях Park Town будут работать около 2000 человек, мы постараемся создать для них максимально удобные условия. Ресторан и кафе будут доступны всем вильнюсцам и гостям столицы", – сказала Сурвилайте-Мекёнене.

В новом здании обоснуются компании TIA Technology, MarkMonitor, Arctic Adventure, Glera Game, Saldi kava, Mars Lietuva, Литовская баскетбольная лига (ЛБЛ), адвокатское сообщество Wint law firm.