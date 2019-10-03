Через "Независимость" в Литве качают российскую нефть – возникает немало вопросов

В 2014 году Литва приобрела терминал сжиженного природного газа, чтобы избавиться от монополии российского газа. Цену на газ удалось снизить, но газ из России все еще через терминал поступает. Минэнерго отмечает активность российских газовых компаний в Литве, однако, по ее словам, пока еще количество газа этих компаний незначительное. Однако есть специалисты, которые с осторожностью оценивают ситуацию, поскольку рисков, связанных с деятельностью "Новатэк" в Литве предостаточно.

"Литва покупает газ у российской компании "Новатэк", – такие заголовки мелькают в зарубежных СМИ.

Агентство Reuters сообщало, то в апреле в Литву пришли три танкера, а покупатель российского газа - госкомпания Ignitis (ранее – Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Achema. Обе они покупали газ у "Новатэк".

Два танкера с газом были предназначены для Achema, а один - Ignitis, через посредника Trafigura.

На сегодняшний день терминалом пользуются три компании: Achema, Ignitis и Imlitex, две из них покупали газ у соседей, предлагавших хорошую цену.

Директор Klaipėdos naftos (KN), которая отвечает за деятельность терминала СПГ, Арунас Молис сказал DELFI, что в этом году до 19 сентября 85% газа поступило из Норвегии.

По данным KN, в 2015, 2016, 2018 г. газ из Норвегии составлял 100%, а в 2017 году – 70%.

По словам Молиса, только в этом году цены на российский газ были такими, что компании смогли закупить его. Это результат работы завода в Высоцке.

Географически положение Клайпеды удобно для поставок газа с этого завода-терминала в ленинградской области.

По данным KN, в этом году в Клайпеду прибыло 18 небольших грузов из Высоцка.

"Согласно дополнительной информации, нам известно, что в сентябре из Франции с терминала Montoir тоже пришел российский газ", – сказано в сообщении и отмечено, что надо считать объем поставок, а не частотность, поскольку небольшой груз - это около 10 000 куб. м, а большой - 138 000 куб. м.

"Например, в мае было 5 грузов из Equinor в Норвегии и 3 маленьких из Высоцка. Пропорция выглядит так: 276 000 куб. м из Норвегии и 30 000 куб. м из Высоцка", – сказано в ответе компании.

Молис напомнил и о цели терминала СПГ в Литве - это конкурентноспособность цены на газ.

По его словам, до появления терминала, Литва за газ платила на 1/4 больше, чем другие страны Европы.

Консерватор, член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал DELFI, что часто сталкивается с разной позицией в вопросе закупок газа в России.

Первое - "Новатэк" связана со структурами политической элиты в России.

"Это олигархи, которые входят или нет в санкционный список, это близкий круг Путина. Естественно, что это карман Путина, его кошелек, или что-то близкое. По сути, наша страна, покупая газ у "Новатэк" финансирует связанные с Путиным структуры", – сказал он.

Вторая позиция связана с ценами и конкуренцией.

"Нам хорошо, что есть конкуренция между "Новатэк" и "Газпромом". Возможно, это не только вопрос цен, но и внутренней конкуренции в стране.

На основе этих двух позиций, вердикт следующий: аспект цены и аспект поддержки режима Путина", – сказал он.

Кащюнас не считает конкуренцию на внутреннем рынке в России искренней и реальной. Он считает, что она находится под контролем. и "Новатэк" может предложить более низкую цену из-за связей с Кремлем.

"Я придерживаюсь моего мнения - странно, что государственная компания в Литве покупает газ у близких к Путину людей, олигархов", – сказал депутат.

DELFI напоминает, что один из акционеров "Новатэк" - Геннадий Тимченко, который входит в санкционный список.

Представители Минэнерго сказали DELFI, что наблюдают активность российских газовых компаний в Литве, а количество закупаемого у них газа - незначительное.

"Однако, мы оцениваем ситуацию, не исключаем возможность диверсификации источников, если эти количества увеличатся и будут отрицательно сказываться на конкуренции", – сказано в ответе Минэнерго. Там также отмечается, что не весь этот газ используют в Литве, часть газа продают.

Экс-министр энергетики Ромас Швядас сказал, что терминал СПГ был средством упразднения монополии российского газа, в то время "Газпром" злоупотреблял своим доминирующим положением.

О нынешней ситуации покупок газа в России он сказал, что видит два аспекта: цены и ценностей.

Ценностная оценка касается позиции государства в отношении компаний, один из акционеров которых находится в санкционном списке", – сказал Швядас.

Тут, он считает, свою позицию государство должно представить ясно и на юридической основе.

Он заметил, что компания "Новатэк" быстро расширяет свою деятельность в Польше. Есть данные, что ее дочерняя компания Creon Gas намерена расширяться и в странах Балтии, а это уже риск для Литвы и серьезный сигнал руководству.

DELFI пытался связаться с госкомпанией Ignitis.

В комментарии было сказано, что цель терминала СПГ в Литве - избежать монополии одного поставщика и создать конкуренцию, от этого будет польза самим потребителям.

Ignitis указала, что договор о поставке газа с "Новатэк" она не заключала.

По данным источников DELFI, если компания не будет закупать российский газ через терминал СПГ, то цена на газ для потребителей может увеличиться на несколько процентов.