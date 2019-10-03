В связи с отзывом визита Брюсселем глава МИД Литвы не поедет в Беларусь

BNS , ru.DELFI.lt

В связи с тем, что дипломатическое ведомство Евросоюза (ЕС) отозвало визит в Минск, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не поедет в Беларусь, сообщили в четверг дипломаты.

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