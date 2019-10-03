Экс-президенту Литвы вручена награда "Рыцарь свободы": за вклад в безопасность и твердую позицию

Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте на Варшавском форуме по безопасности в среду вечером была вручена награда "Рыцарь свободы".

Эту награду вручает Фонд генерала Казимира Пулавского – независимый центр исследований, действующий в областях внешней политики и политики безопасности.

Офис Д. Грибаускайте сообщил, что она удостоена награды за заслуги перед безопасностью Балтийских стран и Польши, а также за твердую позицию относительно инвазии России в Украину.

Благодаря за награду, экс-президент подчеркнула, что это оценка Литвы за сплочение сил в течение последних десяти лет с целью обеспечения обороны всего региона.

По словам Д. Грибаускайте, страны Балтии и Польшу объединяет общий исторический опыт и современное понимание того, как много можно сделать, если стремиться к цели сообща.

Ранее эту награду получил и экс-президент Валдас Адамкус.

Фонд К. Пулавского организует Варшавский форум по безопасности ежегодно с 2014 года.