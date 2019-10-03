Пара женщин придумала, как нелегально "вступить в брак" в Литве

В Литве по закону однополые лица не могут ни вступить в брак, ни заключить партнерство, это значит, что они не могут взять фамилию партнера. Две девушки придумали, как обойти систему. Они поделились своей историей в социальной сети Facebook.

Аурелия-Паунксне Игноте назвала эту историю "Как получить нелегальную жену" и сказала, что в Литве это сделать несложно, надо быть в Литве, быть женщиной и хотеть, чтобы у тебя была жена.

Аурелия поделилась историей с читателями портала DELFI.

"Мы как-то сидели с подругой за ужином и радовались, как хорошо быть семьей в голове, когда по закону это недопустимо, тут я разнервничалась. Разнервничалась не на шутку, поскольку поняла, что ни делай, фамилию Довиле я не получу.

Можно искать родственников, тогда менять фамилию, но спасибо, я этого не хочу.", - начала свой рассказ Аурелия.

И тут ей в голову пришла идея - может, можно взять фамилию подруги и сделать ее своим вторым именем.

Однако первые проблемы начались в Клайпедском регистрационном бюро. Сначала просьбу отклонили, неправильно истолковав ее. В Бюро решили, что женщина хочет поменять фамилию. Потом удалось растолковать, что женщина хочет взять второе имя. На эту просьбу ей ответили, что имя какое-то больно подозрительное.

"Я спросила, неужели она сейчас субъективно будет решать, хорошее это имя или нет, а если ей покажется, что нет, то я ничего не смогу сделать?" – удивлялась женщина.

Она обратилась в Государственную комиссию по языку, и ей ответили, что такое имя возможно, только указали, что такое имя трудно будет произнести маленькому ребенку.

По словам Аурелии, ее подруге в Вильнюсе имя удалось поменять без особых проблем.

Но на этом вся история не закончилась. Они поняли, что это все равно не дало желаемого результата.

"На радостях, что мы можем взять в качестве второго имени сокращенные фамилии (Паунксне и Игноте), мы совсем забыли, что фамилии-то все равно останутся разными: Аурелия Паунксне Игнотайте и Довиле Игноте Паунксните. И тут я говорю подруге, как же мы не подумали и не сократили наши фамилии?.. Это возможно.

В Вильнюсе эту проблему решили по телефону и без дополнительной платы; я заполнила в Клайпеде вторую заявку, заплатила сбор и не прошло и полгода, как получила добро", – рассказала Аурелия.

"Я знаю, что большая часть моих друзей и знакомых снисходительно крутят железным пальцем у железного виска, думая – ну эти лесби совсем с ума сошли, зачем все это, это ведь все равно ничего не меняет. Но будут те немногие, кто хотя бы отчасти поймут, как сложно видеть чужую свадьбу, которая возможна безо всяких проблем, которая гарантирует смену фамилии, дает право на имущество, родство, когда у тебя самого есть партнер рядом, который мне может стать ни мужем, ни женой только потому, что эта страна гомофобская, ты платишь налоги, создаешь рабочие места, почти не воруешь и все равно у тебя нет права любить, кого ты хочешь", – сказала Аурелия.

Представитель Бюро гражданской регистрации в Вильнюсе Илона Юргутене сказала DELFI, что фамилию в Литве можно поменять по действующим правилам. Есть 13 возможностей, дающих такое право. Почти все они связаны с браком или родственными связями:

можно взять фамилию родителей;

фамилию дедушек-бабушек, прадедушек-прабабушек;

двойную фамилию из фамилий отца и матери;

фамилию отчима (мачехи), бывшего или действующего опекуна;

можно менять фамилию, если она не соответствует по форме твоему полу;

можно поменять фамилию на основе имеющейся - сократить ее, изменить окончание, убрать суффикс и т.д.);

взять фамилию супруга (супруги);

после заключения брака взять двойную фамилию с использованием фамилии супруга (супруги);

вернуть прежнюю фамилию;

получить фамилию, форма которой не указывает семейное положение или наоборот;

если фамилия нелитовского происхождения прибавить к ней литовское окончание или наоборот убрать.

По словам специалиста, если человек живет за границей, он может просить записать его фамилию без использования литовских букв (транскрипция фамилии).

Кроме того, все женщины и девушки могут урезать свои фамилии до варианта, не указывающего семейное положение.

Кроме того, каждый гражданин Литвы может изменить свое имя.

Активист в сфере прав человека, профессор Мария-Аушрине Павилёнене критически оценивает ситуацию, в которой гомосексуальным парам приходится хитрить, чтобы изменить фамилии.

"Мы до сих пор выглядим как отсталая страна Европы, поскольку в Эстонии и Латвии действуют законы о партнерстве. Они есть даже в таких католических странах, как Испания и Португалия. Даже в Латинской Америке есть. Почему у нас нет? Потому что, Церковь не допускает, потому что это для них противоестественно, люди одного пола не размножаются, но ведь люди поддерживают духовную связь", – сказала она.

По словам Павиленене, закон о партнерстве важен не только для однополых пар, но и для пар, которые не хотят вступать в брак, но живут вместе.