Посол Литвы в ЕС: Синкявичюсу предстоит проделать много невидимой, но важной работы

В сфере ответственности делегируемого Литвой в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса будет много невидимой, но важной работы, говорит посол Литвы в Евросоюзе (ЕС) Йовита Нелюпшене.

По словам дипломата, комиссар по вопросам охраны окружающей среды должен будет осуществлять надзор за проведением в жизнь права ЕС и представлять Сообщество на переговорах с третьими странами.

"Мы не знаем и не видим той большой работы, которую выполняет комиссар, ответственный за охрану окружающей среды, утилизацию мусора, очистку, проведение в жизнь директив и регламентов, которые принимает ЕС. Мы не видим, что это каждодневная работа со странами-членами по надзору и обеспечению того, чтобы все мы одинаково понимали эти регламенты и директивы, которые принимаются", – сказала журналистам в Брюсселе Й. Нелюпшене.

"Другая работа, которой мы подчас, возможно, не замечаем, но которая видна в международной перспективе – это огромная область ответственности, разговаривать с третьими странами, странами, которые не являются членами ЕС, но чтобы мир был чище, устойчивее, чтобы окружающая среда была здоровее, этому должны способствовать не только ЕС и его структуры, но и другие страны. Это огромная международная работа", – добавил он.

По словам Й. Нелюпшене, В. Синкявичюсу также придется уделять много внимания проблемам Балтийского моря – загрязненности, интенсивному судоходству и рыболовным квотам, которые важны для рыбаков Балтики. В. Синкявичюсу предстоит обеспечивать баланс между возможностью лова рыбы и чистотой Балтийского моря.

В. Синкявичюсу предлагается пост комиссара по вопросам охраны окружающей среды, однако формирование повестки дня по вопросам изменений климата доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу – именно от его слова будет зависеть, какой объем ответственности получит В. Синкявичюс.

По словам В. Нелюпшене, вопросы изменений климата и охраны окружающей среды неизбежно связаны и с транспортом, энергетикой, сельским хозяйством, поэтому В. Синкявичюсу придется находить компромиссы и с комиссарами по другим сферам.

"В настоящее время этот портфель, охрана окружающей среды и вообще вся группа по вопросам изменений климата, эти вопросы в ЕС являются одними из приоритетных, нужно (...) прикладывать больше усилий к обеспечению безопасной и устойчивой окружающей среды, устойчивого мира. Охрана окружающей среды является самым большим вопросом во всей группе вопросов. Наряду с этим мы говорим об очистке океанов, об устойчивом лове рыбы, это огромная рабочая группа, в которой работает не один комиссар или кабинет, а более 1000 сотрудников Еврокомиссии (ЕК)", – сказала Й. Нелюпшене.

Слушания В. Синкявичюса пройдут в Европарламенте (ЕП) в четверг. Они рассчитаны на три часа, В. Синкявичюсу будет задано 25 вопросов из разных областей, попадающих в рамки его портфеля.

Слушания проведут Комитет по вопроса окружающей среды, здравоохранения и безопасности продуктов питания, а также Комитет по рыболовству.