В Клайпеде задержан член подростковой банды

В Клайпедский участковый суд был доставлен 15-летний подросток, которого подозревают в покушении на ограбление. Этот юноша внушает ужас даже взрослым. Прокурор Рита Ушинскене просила суд выдать разрешение на арест на два месяца.

В понедельник подростка задержали во время одной из гимназий. Родители пострадавших сказали, что группа из 13, а иногда и больше подростков, уже не первую неделю бесчинствует в Клайпеде, с сентября она терроризирует учеников школы.

В суде выяснилось, что задержанный уже находится под следствием за грабеж. По словам прокурора Ушинскене, подростка просят арестовать на максимальный срок, чтобы пресечь дальнейшие преступления.

"За избиения он пока отвечать не может. Пока в этом деле он - единственный подозреваемый. Подросток уже попадал в поле зрения правоохраны",– сказала прокурор. Этого 15-летнего и его друга подозревают в нападениях на пожилых людей с целью ограбления.

Сейчас, по словам прокурора, 15-летний еще не может привлекаться за избиение 13-летнего, поэтому его обвиняют в грабежах и попытке ограбления.

В силу своего возраста подростки по закону еще не могут отвечать за то, что они разбивали автомобили в Клайпеде.

Родители пострадавших детей в суде сказали, что они разочарованы действующими в Литве законами, поскольку подростки чувствуют свою безнаказанность. Даже в конкретном случае родителям пришлось несколько раз вызывать полицию, но подростков это не остановило. Родители просят помощи, поскольку постоянно поступают угрозы убить или поджечь дом.

Суд разрешил взять подозреваемого под стражу на 10 дней. Судья сказала, что юноша не был судим, поэтому ему не назначили максимальный срок ареста - и это несмотря на то, что одно уголовное дело уже расследуется.