Компания Telia увольняет 117 человек

Дочерняя компания телекоммуникационной компании Telia Lietuva - Telia Customer Service LT в сентябре уволила 117 человек. Об этом массовом увольнении сообщили Службе занятости.

Кроме того, Telia Lietuva в ходе структурных реформ намерена уволить 26 человек.

"Это последние увольнения. Как мы уже говорили, начали весной, закончим осенью", – сказал BNS представитель Telia Lietuvа Аудрюс Стасюлайтис.

Telia Lietuva в апреле 2019 года предупредила об увольнении 105 человек,

аTelia Customer Service LT – 32.

Об увольнении 280 человек Telia Lietuva сообщила в апреле. Часть уволенных, по данным компании, должны были получить приглашение на работу в Вильнюсском центре услуг Telia, где число рабочих мест планировали увеличить с 300 до 500.

"Литовская почта" (Lietuvos paštas) уведомила об увольнении 48 человек.

Кроме того, 31 работника намерена уволить Национальная земельная служба, компания Transporto valdymas уволит 21, а консультационная компания Runway Kaunas – 10 работников.

В сентябре, по данным Службы занятости, об увольнении предупреждения получили 253 человека.