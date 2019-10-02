Мясопереработчики о Lidl: если вы говорите о литовской продукции, продавайте и литовскую колбасу

Активная рекламная кампания сети Lidl, в которой показывают, что в магазинах появляется все больше литовских товаров, возмутила мясопереработчиков – они сказали, что сеть "формирует имидж литовской", но на самом деле для большей части литовских товаров ее двери закрыты.

"Lidl меняется. Если год назад там практически не было продукции с брендами наших компаний, то сейчас появляются такие изделия. Но в других действующих в Литве сетях зарубежного капитала, которые не эксплуатируют имидж "литовскости", 75% изделий из мяса - это изделия местных производителей. А Lidl эксплуатирует этот конек, но наших товаров там мало. Столько, как они говорят, их там нет", – сказал директор Литовской ассоциации мясопереработчиков Эгидиюс Мацкявичюс.

Он признал, что литовцы с удовольствием произвели бы, и даже по более низкой цене, товары, которые привозят из других стран. Мацкявичюс сказал, что если сеть продает импортные товары, то пускай не говорит о том, что в основе у них - местная продукция.

Пресс-секретарь сети Lidl Валдас Лопета ответил:

"Lidl предъявляет высокие стандарты качества продуктов, это одна из основных задач сети, мы говорим об этом со всеми поставщиками. Поэтому мы рады, что по мере расширения нашей деятельности в Литве последовательно растет и количество партнеров в Литве. Мы работаем с большинством крупных литовских переработчиков: Biovela, Krekenavos agrofirma, Nematekas и др. Соотношение литовской продукции с импортной постоянно меняется, поскольку ассортимент мы пересматриваем и пополняем каждую неделю. Мы объявляем акции не только на товары нашего бренда, например, на прошлой неделе у нас было особое предложение изделий Biovela".

Пятрас Чепкаускас, представитель портала pricer.lt, сказал, что утверждения Lidl о том, что у них стало больше литовской продукции - логичное, ведь на дворе осень, созрел урожай.

"Они пользуются случаем и не только предлагают дешевый продукт, но и делают свой имидж более литовским. Ничего не скажешь – их маркетинг хорошо работает", – он заметил, что местным производителям по цене сложно тягаться с поляками.

Он подчеркнул, что Lidl обходит местные сети не только своим маркетингом, но и технологиями. Они платят зарплаты на 30% выше рыночных, но выжимают из работников в два раза больше благодаря технологичности.

Между тем поставщики отмечают, что их позиции в этой сети слабые.

Мацкявичюс сказал, что наши производители могут представить необходимую продукцию, тогда имидж литовскости будет верен, но сейчас дела обстоят не так.

"Девиз должен быть таким – в Lidl, если постараешься, можешь найти литовские товары. У местных производителей сеть покупает немного товаров. Поэтому сегодняшняя реклама звучит некорректно", – сказал он.

Однако представитель сети Lidl Лопета указал и еще одну причину - стандарты качества у сети выше действующих на рынке, поэтому часть литовских производителей должна была дополнительно вкладывать в технологии, чтобы их продукция появилась на прилавках магазинов Lidl.

Сравнение:

Данные из одного каунасского магазина Lidl за 13 сентября.

Всего 105 изделий из мяса - из них 77 импортных, 28 литовских. Из 28 маркировка "изготовлено в Литве" была лишь на 17. На большинстве этикетки самой сети.

Свежее мясо, полуфабрикаты (без птицы) – 7 литовских, 22 импортных, практически все из Польши, что-то из Уругвая. В

В сегменте мясных изделий литовских 25%, в сегменте свежего мяса - 30%.

1 октября подобное исследование провели в магазине Maximа в Вильнюсе (в ТЦ Akropolis).

Вяленые, копченые мясные изделия - 108 произведены в Литве, 27 импортные.

Фасованные нарезанные изделия (колбаса, окорок) - 61 в Литве, 54 импортные.

Вареные изделия - 87 литовских, 11 импортных.

Всего 256 литовских и 92 импортных.

Это примерно 70% литовских и 30% - импортных.

"По сравнению с Lidl в литовской сети пропорции с точностью до наоборот. Если я хорошо помню лозунг Lidl, "мы везем из литовских хозяйств" - это подходит салатам, но в мясном сегменте - это манипуляции", – констатировал Мацкявичюс.