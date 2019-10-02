В Литве открылся уникальный музей, от посетителей нет отбоя

За окном настоящая осень, развлечения под открытым небом привлекают все меньше, но сидеть дома в выходные не хочется. Портал DELFI нашел прекрасное место для поездки на выходные.

В Молетском районе, около Раджюнай, по обе стороны дороги стоят ангары, – один из них - полон самолетов. Но сегодня речь пойдет не о нем. Внимание посетителей привлекает Молетский музей техники, который открылся в этом году.

Музей был открыт на частные деньги. Его экспонаты произведут незабываемое впечатление на взрослых и на детей.

В помещении площадью 650 кв. м выстроились запорожцы, жигули, волги, москвичи – весе они, как новые, поэтому трудно поверить, что в ХХ веке они ездили по дорогам Литвы. Основатель музея Имантас Мекас сказал, что на реставрацию некоторые из них ушло не меньше года.

В музее представлено около 150 легковушек, грузовиков, автобусов, мотоциклов, прицепов у других транспортных средств. Там также есть экспозиция старинных радиоприемников, аудиоаппаратуры и телевизоров.

По словам Мекаса, посетители могут не только осмотреть экспонаты, но и сесть за руль.

"В Литве есть много музеев техники, но в большинстве из них, на экспонаты можно только посмотреть. В нашем музее во многие экспонаты можно забраться, осмотреть салом изнутри и сделать фото за рулем автомобиля. Я вижу, что людей такая возможность радует. Я видел тех, кто даже на кран забирался", – смеясь, рассказал основатель музея.

Не все транспортные средства помещаются в ангар – часть стоит во дворе под открытым небом. Во дворе вы найдете старые пожарные машины, милицейские авто и скорые, а также сельскохозяйственную и строительную технику, а также последний автобус марки "Икарус" в Литве, который еще может ездить.

Почти все экспонаты этого музея на ходу, у них есть техосмотр и особенные регистрационные номера. Однако посетителям проехаться на них не удастся.

"Многие посетители хотели бы покататься на этих машинах, поэтому я думаю, как ом это организовать. Пока в исключительных случаях я сам сажусь за руль и катаю, но делаю это очень редко", – признал Мекас.

Большая часть автомобилей его коллекции использовалась при съемках сериала "Чернобыль".

"Уже три года назад съемочная группа сериала связалась со мной и просила сдать автомобили в аренду. Мы согласовали все детали, подписали конфиденциальные соглашения и готовили автомобили для съемок", – рассказал Мекас.

Цены на билеты в этот музей не кусаются – 4 евро для взрослых, 2 для школьников до 18 лет, дошкольников пускают бесплатно.

Пока музей работает только по субботам, но за лето в нем побывало 5000 посетителей. Музей будет работать до 1 ноября, на зиму он закроется.

"Музей был открыт на частные средства, спонсоров нет, поэтому содержание круглый год стоило бы недешево. Если не успеете посетить его осенью, можно это сделать с мая 2019 года", – сказал Мекас.