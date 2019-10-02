Грибаускайте о давлении на спикера Сейма: это фиеста политической ничтожности

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что стремление правящих "крестьян" отправить в отставку спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса - это месть, и так в парламенте создаётся "фиеста политической ничтожности".

"Если смотреть со стороны, то видны элементы мести за политическую лояльность, как бы и выяснение отношений. Конкретных обвинений против него нет, это - порядочный человек. Глядя со стороны, мы видим фиесту политической ничтожности в Сейме", - сказала Д.Грибаускайте в интервью Литовскому радио в среду.

По её словам, Пранцкетис должен сам для себя решить, "как долго участвовать в этой политической ничтожности".

"В любом случае, то, что сейчас происходит в Сейме, обескураживает", - добавила она.

В соответствии с коалиционным соглашением, подписанным в июле Союзом крестьян и "зелёных" Литвы, Социал-демократической рабочей партией Литвы, Избирательной акцией поляков Литвы- Союзом христианских семей и партией Порядок и справедливость, должность спикера Сейма должна быть передана "социал-трудовикам".

Однако вопрос застрял в самом начале его срока, поскольку делегированный на эту должность "крестьянами" Пранцкетис не согласился добровольно уйти в отставку. В сентябре он вышел из рядов Союза крестьян и "зелёных".

В.Пранцкетис призывает не проводить против него процедуру импичмента, а правящие "крестьяне" всё ещё тянут с окончательным решением этого вопроса.