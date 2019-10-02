Страсти из-за трубы стоимостью 100 млн. евро – под пристальным вниманием российской разведки

Компания MT Group, которая проиграла в конкурсе на строительство газопровода между Польшей И Литвой (проект GIPL), утверждает, что победителям конкурса дали слишком много баллов за экономическую пользу, а один из победителей представляет угрозу нацбезопасности.

В конкурсе MT Group участвовала наряду с польской компанией Rafako. MT Group надеется, что Вильнюсский окружной суд не разрешит оператору системы передачи газа Amber Grid подписать договор с компаниями Alvora и Šiaulių dujotiekio statyba.

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MT Group также хотела бы, чтобы правительственная комиссия по обеспечению безопасности важных для национальной безопасности объектов еще раз оценила Alvora - возможно, она представляет угрозу.

Именно из-за угрозы нацбезопасности летом от участия в конкурсе отстранили белорусскую компанию "Белтрубопроводстрой", которая готовится к тяжбе в арбитражном суде с Литвой и уже предъявила претензию на сумму 10,2 млн. евро.

Новый гендиректор Alvorа Томас Шидлаускас сказал DELFI, что сможет прокомментировать ситуацию только после решения суда.

Между тем представитель Amber Grid Йолита Буткене указала, что претензии MT Group отклонены. "Мы хотим отметить, что все процедуры провели профессионально, компанию MT Group обо всех действиях информировали", – сказала она.

Проект GIPL должен способствовать созданию единого газового рынка в странах Балтии. Сообщается, что после строительства газопровода появится возможность транспортировать в сторону Балтии до 27 Тетра Ватт газа в год, в сторону Польши – до 21 Тетра Ватта в год, а рынок стран Балтии станет частью рынка ЕС.

Газопровод должен соединить Яунюнай в Ширвинтском районе (там находится учетная станция) и компрессорную станцию в Холовчыце (Польша). Протяженность трассы на территории Литвы – 165 км. Проект частично осуществляется на деньги ЕС.

Foto: Amber Grid

Конкурс был объявлен в июне 2018 года. По словам Буткене, в нем участвовали 6 компаний в том числе – из Испании, Греции и Израиля.

В августе 2019 г. сообщили, что в конкурсе победили компании Alvora и Šiaulių dujotiekio statyba.

"По закону, можно покупать либо если цена самая подходящая, либо если выбирать по наилучшему соотношению цены и качества. Вы выбрали второй вариант – цена составила 84%, а критерии качества – 16% сравнительной базы. Все это заранее было оговорено в условиях", – сказала Буткене.

Представитель Amber Grid сказала, что работы хотели начать как можно раньше, и начало было намечено на 8 октября, но сейчас , похоже, это сделать не получится.

Летом сообщалось, что правительственная комиссия, мотивируя угрозой нацбезопасности, отстранила от участия в конкурсе "Белтрубопроводстрой". Белорусы вместе с каунасской KRS предложили самую низкую цену – 74,9 млн. евро (без НДС).

В протоколе сказано, что у подрядчиков будет доступ к центру управления системы передачи газа в Литве, компрессорным станциям и др. оборудованию, а также к информационной системе управления газопроводом SCADA.

"В числе серьезных заказчиков "Белтрубопроводстроя" и источников доходов есть компании, связанные с "Газпромом". Департамент госбезопасности Литвы 12 июня представил документ под грифом "конфиденциально", в котором указал, что ДГБ считает, что такая сделка будет угрозой нацбезопасности", – сказано в документе.

"Белтрубопроводстрой" связан с российскими компаниями "Газпром", "Стройтрансгаз", "Роснефтегазстрой", участвует в осуществлении стратегических российских энергопроектах, например, в прокладке газопровода "Ямал-Европа". По оценке ДГБ, постоянное участие компании в этих проектах повышает риск перераспределения ресурсов и затягивания осуществления проекта в Литве", – сказано в документе.

ДГБ подчеркнул, что как российская, так и белорусская разведка и спецслужбы особое внимание уделяют разведке инфраструктуры, которая важна для обеспечения нацбезопасности Литвы, российская разведка особенно заинтересована в объектах энергетического сектора страны. Поэтому если допустить "Белтрубопроводстрой" к этому проекту, у разведки враждебных стран появится возможность заниматься разведкой.

В конце сентября агентство BNS сообщало, что "Белтрубопроводстрой, предъявил правительству Литвы претензию на сумму 10,2 млн. евро.

2 октября на заседании правительства будет решаться вопрос полномочий Минэнерго для представления интересов Литвы в арбитражном суде. По сведениям BNS, стороны еще могут решить этот вопрос мирным путем.

Член совета директоров "Белтрубопроводстроя" Александр Пугачев сказал BNS, что компания KRS к претензии отношения не имеет, она судиться не хочет. "Они находятся в Литве, им несподручно судиться с Литвой", – сказал он.

После того как от участия в конкурсе отстранили белорусов, на первое место вышла компания Alvorа с Šiaulių dujotiekio statyba (79,85 млн. евро без НДС).

26 августа вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис сказал BNS, что сделку разрешили с рекомендацией уделить особое внимание факторам риска. DELFI Мачюлис уточнил, что речь идет об управлении рисками в сфере нацбезопасности.

В августе компании MT Group и Rafako подняли вопрос надежности Alvorа. Правительство просили пересмотреть это решение, но правительство не нашло никаких оснований для этого.

В интернете есть данные о работе Alvorа в Беларуси с 1999 года.

"В последнее время она работает там как подрядчик, выполняя по 4–6 заказов в год. В Беларуси ежегодно работают 100-150 работников компании. В 2001 г. в Беларуси была основана компания Alvora-bel, в ней 250 работников.

Alvora в Беларуси построила следующие объекты: ТЦ "Замок" в Минске, транспортно-логистический терминал в Воложинском районе, ТЦ перекрестке ул. Жиновича у А.Гаруна в Минске, логистический центр на ул. Вильчковского в Барановичах, ТЦ Гагаринский", – сказано в обращении.

На сайте посольства Беларуси можно найти фотографию акционера Alvorа Николая Колесника и посла Александра Короля от 2017 г. В том же году сообщалось, что Alvora строит завод для частного заказчика "Белагротерминал" за 15,5 млн. долларов США.

Заместитель директора MT Group Симонас Куницкас сказал, что консорциум "Белтрубопроводстроя" и KRS отстранили от участия в конкурсе за то, что первый работает в Беларуси и строит газопроводы.

"По нашим оценкам, данные о проектах, осуществленных Alvorа и ее дочерних компаний в Беларуси и Калининграде, а также о личных связях владельцев и руководства Alvorа с представителями третьих стран показывают, что этот субъект также представляет угрозу для нацбезопасности. Тем более, что руководство Alvorа скрывает и отрицает свое участие в упомянутых проектах", – сказал Куницкас.

Депутат Лауринас Кащюнас сказал DELFI, что MT Group обращалась ко всем членам Комитета по нацбезопасности. "Этот вопрос надо обсудить на ближайшем заседании. Было бы неплохо посмотреть, видели ли угрозы наши ведомства", – сказал он.

DELFI напоминает, что правительственная комиссия повторно проверяла специализированный банк Revolut после обращения депутата Стасиса Якелюнаса.

MT Group обжаловала результаты конкурса GIPL не только из-за угрозы нацбезопасности, но и из-за нарушения процедуры пгосзакупок. Компания обратилась в Вильнюсский окружной суд с просьбой остановить процедуру и не разрешить заключить договор.

По словам Куницкаса, цена MT Group и Rafako - 84,98 млн. евро.

"Но надо отметить, что предложение оценивалось и по критерию экономической пользы – 84 балла давали за цену, а 16 – за дополнительные критерии (...). Надо отметить, что за каждый из критериев MT Group и Rafako получили больше баллов, чем Alvora и Šiaulių dujotiekio statyba.

Разница между 1 и 2 местом составила 2,2 балла (91,0299 и 88,8229).

Проверив документы, мы обнаружили, что Amber Grid допустила грубые ошибки, из-за которых на счету Alvora и Šiaulių dujotiekio statyba оказалось на 4 балла больше.

Если бы оценивали по установленным Amber Grid документам, то больше баллов получил бы консорциум MT Group и Rafako", – сказал представитель MT Group.

В сентябре Служба госзакупок велела Amber Grid приостановить конкурс.

После того как СГЗ провела проверку, Amber Grid распространила сообщение, в котором сказано, что никаких недочетов не было выявлено.

По данным Центра регистра, акционеры Alvorа - Чесловас Глебус, Николай Колесник и Владимир Павлюкович.

Компанией MT Group через Zakaras Holding управляет Миндаугас Закарас.

Акционеры Amber Grid – EPSO-G, которой управляет Минэнерго (96,58%) и малые акционеры (3,42%).