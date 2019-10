Студенты ЕГУ в Вильнюсе начали год с забастовки: мы боремся за демократические ценности и качественное образование

1 октября Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) традиционно начинает новый учебный год. Однако на этот раз торжественной церемонии предшествовала забастовка студентов.

В 10 утра у входа в университет собралась толпа студентов с плакатами. Во главе с президентом студенческого представительства (СП) Тимофеем Малаховским они объявили страйк против действий руководства ЕГУ. Такого за время существования университета еще не было.

"ЕГУ — это мы", "You will not turn EHU into a STORE" ("Вы не превратите ЕГУ в МАГАЗИН" - Ред.), "Верните ЕГУ" - такими лозунгами сопровождался сегодняшний "мирный протест". Президент СП, Тимофей Малаховский, пояснил, с какими требованиями они выступили и как готовы решить возникший конфликт.

"В ЕГУ происходит возмутительная ситуация в отношении студентов и преподавателей. Этим летом чаша нашего терпения была переполнена", - заявляет президент СП.

Суть происходящего

В июле 2019 года стало известно, что руководство ЕГУ ужесточило финансовые правила для студенток и студентов. В результате этого стоимость учебы для 80% обучающихся выросла в среднем на 400 евро в семестр.

"Это произошло после сессии. Мы узнали об этом постфактум, когда даже не могли апеллировать свои оценки, повлиять на них. Кроме того, уходят прекрасные преподаватели, мы дважды не прошли аккредитацию, какое-то время ЕГУ существовал без лицензии. И даже несмотря на то, что у ЕГУ сейчас есть особый статус, нам кажется, что образование уже не на том уровне, что прежде", - говорит Тимофей.

Основная причина ухода преподавателей, по словам Тимофея, — отказ университета в продлении контрактов безо всяких причин. Многие преподаватели высказывают свою позицию, которая не всегда совпадает с позицией администрации, а также активно поддерживают студентов.

"К практике безосновательных увольнений руководство ЕГУ уже прибегало в 2014 году. Тогда контракты не продлили членам платформы "За новый ЕГУ", которые выступали с открытой критикой действий руководства", - говорится в открытом обращении Студенческого представительства.

Кроме того, митингующие требует вернуть студентам право на участие в решениях, принимаемых в университете.

"В Литве есть закон об образовании, и все студенты университетов принимают участие в заседаниях Управляющего совета, являются членами Сената, который принимает решение. В ЕГУ руководство идет авторитарному пути: нас просто исключают из этих процессов. В 2016 году мы перестали быть членами Управляющего совета. Сейчас мы являемся членами Сената, имеем 3 места из 19. Остальные члены были назначены администрацией, поэтому, говорить о каком-то демократичном и коллегиальном принятии решений не приходится. Также, в результате реформы прошлого года, Сенат лишили реальных полномочий. Мы считаем это неприемлемым", - заключает президент СП.

Свои требования студенты определили в пяти пунктах:

1. Отменить ужесточение финансовых правил для студенток и студентов.

2. Вернуть безосновательно уволенных преподавательниц и преподавателей.

3. Сделать кадровую политику ЕГУ прозрачной.

4. Вернуть решающий голос студенческому и академическому сообществу во всех органах управления.

5. Сделать выборы в Сенат ЕГУ открытыми и вернуть ему полномочия.

Обращения не остались без ответов

Стоит отметить, что Студенческое представительство направляло обращение в The General Assembly of Part Owners of EHU (GAPO) (Общее собрание соучредителей — Ред.), высший орган управления университетом, в котором аргументировало свое недовольство изменениями и высказало позицию студентов.

В ответ представители Общего собрания соучредителей заключили, что изменения будут мотивировать студентов на достижение лучших результатов в учебе.

"GAPO поддерживает изменение Общих финансовых правил для студентов по двум причинам: поощрение повышения успеваемости и увеличение поступлений в университет. Те, кто соответствует критериям, имеют право на дополнительные гранты - до 100 процентов на покрытие стоимости обучения" - (перевод Ред.), - заявил председатель GAPO Хортон Биби-Сентер в ответном письме.

Но на этом студенты не остановились. Они направили обращение в Литовских союз студентов (Lietuvos studentų sąjunga) с просьбой выказать поддержку. Совместно с ними Студенческое представительство ЕГУ написало письмо в Министерство образования, науки и спорта, Литвы где им дали понять, что это — внутренние дела ЕГУ.

"В соответствии со статьей 8 Закона Литовской Республики об образовании (далее - Закон), учебным заведениям предоставляется автономия, поэтому вузы сами определяют порядок обучения, подготавливают и утверждают его, принимают и отчисляют студентов в порядке, установленном Уставом высшего учебного заведения, несут ответственность за реализация текущих учебных программ, - заявляет в ответе вице-министр образования, науки и спорта Вальдемарас Разумас. - Стоимость обучения является обязательным условием учебного договора и может быть изменена только в соответствии с процедурой и условиями, изложенными в договоре, по договоренности между студентом и высшим учебным заведением" - (перевод Ред.).

Мнение администрации

Руководитель отдела коммуникации и развития Европейского гуманитарного университета Максимас Милта считает, что необходимо обеспечивать коммуникацию между студентами и университетом.

"Я очень сожалению, что те студенты, которые находятся сейчас у входа, не предупредили заранее университет о своих планах. Несмотря на то, что какая-то коммуникация в социальных сетях, вероятно, велась, университет официально не был предупрежден заранее", - рассказывает он.

"Если мы желаем вести диалог, поддерживать отношения и искать какие-то способы решения вызовов, которые стоят перед университетом, необходимо обеспечивать коммуникацию", - отметил М. Милта.

Необходимо отметить, что члены Студенческого представительства ЕГУ направили официальное письмо о проведении акции за час до ее начала в ректорский офис, поскольку это — единственный способ связи с органами управления. Они попросили адресовать письмо Ректору, Управляющему совету и Общему собранию совладельцев. Протестующие студенты утверждают, что ответа не последовало.

Комментируя требование СП об отмене ужесточения финансовых правил, М. Милта заявляет, что ситуация "не соответствует действительности".

"Вопрос, связанный с якобы проведенным повышением ставок оплаты, не соответствует действительности по очень простой причине: 14 августа была опубликована официальная позиция университета на этот счет. Стоимость обучения для студентов, поступивших в 2018 году и ранее, не изменилась. Наивысший орган управления университета, Общее собрание соучредителей, согласно Статуту университета приняло решение, что предоставление грантов, стопроцентных или частичных, должно быть связано с наивысшими учебными достижениями студентов. Корректировка средних баллов, которая произошла, она ориентирована на то, чтобы обеспечить более высокие результаты", - рассказывает М. Милта.

Кроме того, он отмечает, что есть два вида финансовой поддержки: донорская и дополнительная. Донорская является базовой для всех граждан Беларуси и постоянных ее резидентов. Она снижает реальную стоимость обучения — около 4500 евро в год до 2000 евро в год, в зависимости от формы обучения, программы и так далее. Дополнительная финансовая помощь напрямую связана с академическими достижениями.

М. Милта также изложил позицию относительно требования студентов вернуть уволенных преподавателей. Он отметил, что у преподавателей истек срок действия договора.

"Вчера истек срок пятилетних контрактов с 17-ю преподавателями, которые были устроены 1 октября 2014 года. За это время многое изменилось: во-первых, демография, как в Беларуси, так и в университете, во-вторых, наиболее популярные программы. Это вызвало необходимость со стороны университета увеличить количество преподавателей на одних направлениях, и уменьшить на других. Мы сожалеем, что не смогли продолжить сотрудничество с абсолютно всеми преподавателями, которые работали в этом университете", - заключает М. Милта.

Утверждение о том, что студенты не участвуют в управлении университетом, М. Милта также назвал "не соответствующим действительности". Это он аргументировал тем, что у студентов в Сенате — 16% голосов. Кроме того, президент СП участвовал в выборе кандидатуры на пост ректора, также студенты участвуют в комиссии по разрешению споров, комиссии по академической этике, и даже принимали участие в комиссии по найму преподавателей.

На вопрос о том, планирует ли администрация идти на контакт со студентами и попытается ли решить вопрос, М. Милта ответил положительно.

"Студенческое представительно направило письмо Общему собранию соучредителей, в ответ на которое была высказана позиция. К сожалению, письмо о том, что планируется проводить сегодня, Студенческое представительство не направляло университету ни в один из органов управления, поэтому очень сложно реагировать на то, что не было осуществлено. Дискуссия должна вестись на языке аргументов. И, если у Студенческого представительства есть какая-то позиция, резонно ее высказывать тем органам управления, которые являются ответственными. Студенческое представительство не направило никакого обращения, поэтому мы сожалеем, что происходит такое недоразумение", - заключает М. Милта.

Что дальше

На данный момент Студенческое представительство ожидает реакции от университета, а также задумывается о дальнейших действиях.