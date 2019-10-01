Водители, будьте бдительны: рядом с Via Baltica мигрирует стадо зубров

В Кедайняйском районе, рядом с магистральной дорогой A8 Паневежис–Аристава–Ситкунай, между 49 и 53 км, между Стебуляй и Каткай пасется стадо зубров, предупреждает представитель Государственного лесничества, пишет rinkosaikste.lt.

Водителей, которые следуют по этому участку, просят проявлять бдительность, поскольку животные иногда опасно приближаются к дороге, а потом снова отбегают от нее. Особенно внимательными на этом участке надо быть в темное время суток, когда видимость ограничена.