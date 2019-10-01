В Клайпеде активизировалась банда подростков: на детей нападают даже в школах

"Один из школьников даже лежал в больнице, его избили эти обнаглевшие подростки. Он сам не из спокойных, видно, не хотел уступать. даже после того как одного из бандитов задержали, другие все равно пришли к школе. Всей бандой. Стали провоцировать родителей, кричали: что, опять полицию вызовете?", – рассказали учителя.

С 30 сентября в помещение Клайпедской прогимназии посторонним заходить нельзя – дверь заперта, дежурят учителя. Выйти дети тоже могут только на длинной перемене, правда, некоторые еще не понимает, какая опасность их поджидает, и пытаются выбраться из здания без взрослых. Такой режим пришлось ввести ради безопасности детей, поскольку распоясалась банда агрессивных подростков.

Одного из них полиция задержала. Он, по сообщению родителей, угрожал детям рядом с одной из клайпедских школ, пытался забрать у них деньги и избить. По словам родителей, это не просто угрозы и связанный с ними необоснованный страх. Задержан лишь один подросток, другие члены банды все еще демонстрируют свое превосходство.

"Мы можем лишь гадать, почему они выбрали нашу школу. В прошлом году рядом был комиссариат полиции, и мы жили спокойно. А сейчас эта банда ничего не боится", – рассказала женщина, которая дежурит у школы.

Агрессивные подростки приходили и в школу. В полицию сообщили, что в воскресенье было совершено нападение на одного несовершеннолетнего ребенка. Мать пострадавшего подозревает, что это дело рук той же компании.

"В Клайпеде около прогимназии бесчинствуют подростки 14-16 лет. Ситуация ужасная. На детей нападают прямо в школе. В прошлый четверг было два нападения, они рвались в школу, пинали дверь", – рассказали родители, заметив, что полиция не хочет вмешиваться в эту историю.

Полиция задержала одного подозреваемого, начато расследование. Опрос 15-летнего подростка намечен на 1 октября, срочное заседание провели в муниципалитете.

Такая история в Клайпеде - не первая. В декабре 2018 года учителя прогимназии предупредили родителей, что подростки в Клайпеде организуют опасные банды. Об этом сообщили и в полицию, но полицейские тогда ответили, что эти подростки ничего плохого не делают.

В марте 2019 года подростки повредили около 40 автомобилей.

Задержанный 30 сентября 15-летний подросток не в первый раз попадает в полицию. Не исключено, что он участвовал в порче чужого имущества и участвовал в совершении других преступлений.

Полиция и родители просят пострадавших не молчать.