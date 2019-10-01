Выпить на работе не получится: литовцы разработали оборудование для подсчета промилле и рабочего времени

Литовский стартап не только нашел способ выяснить, сколько времени работник проводит на рабочем месте, но и контролировать, не выпивают ли они перед или во время работы. Если разумный алкотестер определяет, что работник употреблял алкоголь, то работника можно сразу же отстранить от работы.

Разумный алкотестер, разработанный литовской командой за поразительно короткое время, стал незаменимым партнером строительных, транспортных компаний, а также компаний, занимающихся производством и предоставлением услуг. Команда передачи IT+ не только интересовалась биометрической идентификацией прибора, но и испытала алкотестер в действии, убедившись в том, что он мгновенно обрабатывает данные и передает их на центральный сервер.

Ведущие передачи Саулюс Еруслановас и Элита Цитовичюте рассказали, что этот разумный алкотестер может фиксировать не только количество алкоголя в организме, но и отличается наличием биометрической технологии распознавания лица, а также системой контроля времени.

"Это достаточно инновационные вещи, все собрано в одно. Для сборки нужны были еще более интересные технологии: как правильно идентифицировать лицо, как распознать случаи мошенничества. Нашей целью было создание прибора, работающего автоматически, без какого-то дополнительного контроля", – сказал глава компании dirbkblaivus.lt Дарюс Диджгальвис. По его словам, в первую очередь прибор фиксирует наличие или отсутствие алкоголя в организме, затем уже отмечает время прихода на работу и ухода.

Диджгальвис перед камерой продемонстрировал работу алкотестера: кончик трубки он обмакнул в алкоголь, имитируя приход нетрезвого работника. Прибор сразу показал, что работник пьян. "Вердикт ясен: человек работать не может", – сказал Диджгальвис.

По его словам, каждое тестирование показывает результат в реальное время. Для нарушений у системы есть отдельное отделение: как только контролирующее лицо увидит, что работник пьян, жмет на кнопку и появляется акт об отстранении человека от работы.

Диджгальвис показал и аналогичное мобильное оборудование. Оно тоже снабжено системой биометрической идентификации лица, проверкой на наличие алкоголя и может быть интегрировано в учет рабочего времени работников.