Так он отреагировал на обращение экс-президента Валдаса Адамкуса, председателя Верховного совета - Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса и части членов Сейма.

По словам премьера, в программе правительства закреплено стремление, чтобы небезопасная БелАЭС не была введена в эксплуатацию, а если это все же произойдет, то чтобы произведенная на ней электроэнергия не попадала на литовский рынок.

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"От имени правительства хочу вас заверить, что позиция Литвы по поводу угрозы, исходящей от строящейся в Беларуси БелАЭС не меняется. Для меня исключительно важна безопасность жителей Литвы. Поэтому у нас нет оснований менять позицию относительно БелАЭС", – говорится в распространенном правительственной пресс-службой заявлении.

Премьер напомнил, что в феврале этого года правительство утвердило План действий относительно БелАЭС, а в марте он сам обратился с письмом к премьеру Беларуси и предложил изменить проект.

В субботу оппозиционная партия консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы обратилась к руководству страны по поводу БелАЭС.

"Хорошо, что мы придерживаемся своего уже принятого постановления, что исходящая из Островца угроза для Литвы является приоритетом приоритетов. Было бы хорошо, чтобы в государственных ведомствах тоже было так", – сказал на заседании совета партии в субботу ее почетный председатель В. Ландсбергис.

Консерваторы утверждают, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью, а также состоявшаяся на прошлой неделе встреча министров иностранных дел двух стран представляют собой угрозу национальной безопасности.