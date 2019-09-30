Прогноз на октябрь: месяц будет холоднее и дождливее, чем норма

Минувшее лето отличалось сухой и теплой погодой, несвойственной литовскому климату (было на 1,5°C теплее и 20% суше, чем в норме).

Летняя погода в Литве держалась и почти до середины сентября.

В первую декаду сентября было на 3,3°C теплее и на 60% меньше осадков, чем обычно, местами воздух прогревался до 29°C. Вторая декада уже больше напоминала сентябрьскую погоду.

13 сентября в большинстве районов Литвы среднесуточная температура опустилась ниже 15°C, официально завершилось метеорологическое лето – это произошло в среднем на 3 недели позже, чем обычно. В этом году метеорологическое лето во многих районах страны началось 17 мая и длилось в среднем 120 дней – это на 6 недель дольше обычной климатической нормы.

Согласно прогнозам, во второй половине октября температура в Литве будет на 0,5°C ниже обычной. В целом прогнозируют, что в октябре температура будет на 0,5°C ниже стандартной климатической нормы (7,2°C).

Предполагают, что во второй половине октября выпадет на 15% больше осадков, чем в среднем, а за месяц осадков будет на 30% больше обычного (стандартная норма - 66 мм).

Можно сказать, что в этом году октябрь будет прохладнее и дождливее нормы.

С 1961 г. до наших дней:

• самый теплый октябрь был: в 1967 (среднемесячная температура 10,2°C), 2000 (9,8°C), 2006 (9,7°C)

• самый холодный: 1976 (2,9°C), 1992 (3,7°C), 2002 (4,4°C)

• самая низкая температура октября была –19,5°C (31 октября 1956 г., Варена); самая высокая +26,0°C (5 октября 1985 года, Киибартай).