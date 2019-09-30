Приближается сезон гриппа, но прививки могут сделать лишь те, у кого есть деньги

Несмотря на то, что сезон гриппа в Литве начинается с 1 октября, государственные поликлиники еще не получили вакцины от гриппа. По данным Минздрава, они появятся только в конце октября.

В прошлом сезоне от гриппа скончались 20 человек. Все они не были привиты от гриппа.

В прошлом году вакцину от гриппа в Литву привезли уже в августе, а в этом году люди из группы риска смогут привиться только в конце октября. На формирование иммунитета после прививки надо еще две недели.

Если вы входите в группу риска и можете привиться бесплатно, то в конце октября рекомендуется обращаться к семейному врачу.

В передаче "День на DELFI" специалист Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Аста Скрицкене сказала, что прививаться стоит до начала сезона или в самом начале, пока уровень заболеваемости небольшой.

Однако сейчас сделать прививки в Литве можно только за деньги. В частных клиниках вакцины есть, стоят они в пределах 20 евро.

Минздрав сообщил, что договор о покупке вакцины был заключен еще в июне 2019 года – приобрели 144 000 доз на сумму почти 900 000 евро. В этом году закуплена четырехвалентная вакцина.

Бесплатно от гриппа в Литве прививают жителей из групп риска:

старше 65 лет,

беременных,

лиц, проживающих в домах социальной опеки или в хосписах,

больных хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями верхних дыхательных путей, болезнями почек, хроническими болезнями, связанными с иммунитетом, онкобольных,

работников учреждений системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига считает, что в конце октября еще не поздно делать прививку от гриппа.

"В этом году грипп опасен тем, что это будет вирус A типа, который вызывает больше осложнений, чем прошлогодний вирус типа B, в этом смысле он опаснее. Вакцины придут тогда, когда их можно получить, это происходит, когда выясняется, какого типа грипп придет. Еще нужно время на производство вакцины, поскольку на складах ее нет, – сказал Верига. – Этот процесс требует времени. Коммерческие компании привозят вакцины, но в небольшом количестве. Большое количество получить невозможно. То, что мы покупаем для групп риска, это большое количество, только надо призвать людей, чтобы они шли делать прививки. В прошлом году неплохо прививались, использовали большую часть вакцины, в этом году мы закупили больше, надеемся, что жители будут прививаться активнее".