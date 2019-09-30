Найден претендент на место с солидной зарплатой: должность осталась, зарплата - нет

Состоялся конкурс на должность директора государственной компании Государственное лесничество.

Победителем конкурса, по данным портала DELFI, стал ВРИО директора этой компании Валдас Каубре. Его кандидатуру еще должны проверить спецслужбы. Ранее глава лесничества получал большую зарплату, однако после переговоров с министерством зарплату снизили.

Место главы лесничества освободилось после того, как этот пост с 1 августа после конфликта с новым министром охраны окружающей среды Кястутисом Мажейкой покинул Марюс Пулкаунинкас.

На сайте лесничества была указана зарплата директора - 8580 евро "на бумаге". Средняя зарплат в компании составляет 1375 евро "на бумаге".

Первый раз Пулкаунинкас подал заявление об отставке в июне. По данным BNS, Мажейка подписал приказ об увольнении, а потом отозвал его. Главный лесничий сказал тогда, что у него нет политической поддержки.

Потом Пулкаунинкас подал в июне еще одно заявление, но его Мажейка не подписал, поэтому в июле Пулкаунинкас подал заявление об уходе с занимаемого поста в одностороннем порядке и по закону ушел с должности через 20 дней.