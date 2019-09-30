"Мы рады, что так получилось": решение, за которое капитан сборной Литвы Федор Черных благодарен маме

Сборная Литвы по футболу в настоящее время переживает не лучшие времена. С этим согласен и капитан полузащитник национальной команды, выступающий на правах аренды за российский "Оренбург" Фёдор Черных. "Мы стараемся, мы бьемся, мы понимаем все прекрасно, что играем за страну, за честь, отдаем все силы, но не всегда все получается", - говорит он в интервью DELFI.

В настоящее время сборная Литвы по футболу выступает в групповом этапе отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. В 5 проведенных матчах команде удалось заработать лишь одно очко, сыграв вничью в домашнем матче с Люксембургом. Впереди еще 3 игры, 2 из которых в гостях с лидерами группы - Украиной и Португалией. Такой расклад не рисует позитивных перспектив для Литвы. Тем не менее, футболисты готовы выкладываться на 100% и биться в каждом матче, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.

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Мы поговорили с полузащитником сборной Фёдором Черных, в детстве переехавшим с мамой в Литву и впоследствии отказавшимся от российского гражданства в пользу литовского паспорта, об уровне литовского футбола, причинах нынешнего положения, игре в России, его жизни в Литве, планах на будущее и многом другом.

- В Википедии, когда я смотрел вашу биографию, говорится о том, что вы родились в Москве, но еще в детстве при разводе родителей переехали с мамой к бабушке и дедушке в Вильнюс. Расскажите подробнее, как это происходило. Почему не остались в Москве, и чье было решение о переезде?

- Все как бы очень просто - дед был военный и колесил по всему СССР по работе. Когда семья оказалась в Литве, деда парализовало, и ему дали здесь квартиру. Так вся семья и осталась здесь. Когда мама подросла, то со старшими братьями перебралась в Москву - братья работать, а мама учиться. Ну и соответственно, встретила там вторую половину, потом свадьба, мы с братом родились. Но затем они развелись, и мы с мамой уехали к дедушке с бабушкой сюда в Вильнюс.

- А сколько вам тогда было лет?

- Тогда я пошел в подготовительную группу. Соответственно, мне было лет пять.

- То есть заниматься футболом вы начали в Литве?

- Как ни странно, да, потому что все здесь чаще играют в баскетбол. А у меня во дворе, так получилось, больше ребят было поляков и русских, и они больше играли в футбол. Вот я с ними и начал, и после этого закрутилась моя любовь с футболом.

В шесть лет меня ребята отвели к тренеру, который работал с дворовой командой. Они были старше меня года на 4, 1987-го года рождения наверно. И вот я с этими ребятами 2 года занимался в этой команде. Потом меня уже забрали в Вильнюсскую футбольную школу к тренеру Николаю Пупкину, с которым я уже и прошел этот путь детско-юношеский.

- Как близкие относились к вашему увлечению футболом на первых этапах? Верили ли они, что из вас может вырасти профессиональный футболист или скорее отдавали вас в секцию прежде всего с целью занять чем-то полезным, чтобы дитя не слонялось просто так по улицам в свободное время?

- Нет, тут чуть другая ситуация. Мама меня отдала на рисование, на плавание и на модельный бизнес (смеется). Я ходил в 3 разные секции. А на футбол я записался сам с ребятами. Маме сначала даже не говорил про это. Там уже через некоторое время просто пришел домой и маме сказал, что занимаюсь футболом и мне это очень нравится. Надо было уже что-то выбирать и от чего-то отказываться. Ну и выбор мой все равно пал в сторону футбола. Мама говорит, что с того времени, как я начал заниматься футболом, у меня была очень большая увлеченность, и я любил с утра до вечера мяч пинать. Мама еще рассказывала, что как-то спросила у меня, и я ей пообещал, что я когда вырасту, стану футболистом. Не обманул по ходу (смеется).

- Литовское законодательство не предполагает двойного гражданства. В связи с этим хотелось бы понять, после того как вы переехали в Литву, ваша мама сразу озаботились вопросом получения литовского гражданства? Или этот вопрос встал на повестку дня, когда перед вами замаячила перспектива выступать за национальную сборную Литвы?

- Мне было наверно лет 14. У нас еще было российское гражданство. До этого времени я практически на заграничные турниры с командой не выезжал, так как тяжело в то время, насколько я помню, визу было делать. Или может просто денег не было, я уже, честно говоря, не помню. И когда начались юношеские сборные, наш тренер (он был помощником главного тренера в молодежных сборных U15, U17) сказал главному, что вот есть у меня хороший мальчик, правда, у него российское гражданство. В тот момент мне предложили взять литовское гражданство, чтобы играть за них.

Помню, пришел домой и маме рассказал эту всю ситуацию. Потом мы долго с ней спорили. Сначала она не хотела менять гражданство, но ради меня пошла на жертву. Так как мне еще 16 лет не было, я сам не мог менять гражданство. Это должна была сделать она. Я ей очень благодарен за это.

Я тогда еще был ребенком и может не совсем все понимал. Но помню, что после разговора с мамой она очень переживала и не хотела расставаться с российским гражданством. Тем не менее, мы это уже сделали и никто ни о чем не жалеет, и мы рады, что так получилось.

- Прожив большую часть жизни с литовским паспортом, вы себя больше идентифицируете как литовца или все же, как россиянина?

- Ну, я смесь получается. Семья у меня вся русская, вырос я в Литве. Так что, ни туда ни сюда. Цыганка (смеется).

- При этом насколько я знаю, когда вы получили литовский паспорт, вы все-таки не получили сразу вызова в сборную.

- Да, потому что вся процедура заняла 1,5-2 года. И тогда так получилось, что дети все выросли, а я остался маленьким (по росту - ред.). Ну и естественно, более физически одаренных детей вызвали в эти сборные. Два года я не получал вызова. Потом так получилось, что вырос, чуть окреп и, начиная с 17 лет, постоянно вызывался во все сборные.

- Насколько я знаю, вы говорите по-польски и, наверняка, по-английски? А удалось ли вам выучить литовский, и легко ли он вам дался?

- Конечно, литовским сейчас владею в совершенстве. Но когда долгое время в Литве не находишься, а потом приезжаешь, то иногда некоторые слова забываешь. Ребята иногда, скажем так, "травят" меня, что я по-литовски плохо говорю (смеется). Да нет, говорю я хорошо. И в принципе во всех странах, в которые я приезжал, мне хотелось выучить язык. Например, та же Польша. Потому что я считаю, что это одна из самых главных таких вещей - когда ты приезжаешь в чужую страну и чтобы влиться в коллектив, и люди к тебе хорошо относились, я думаю, нужно учить язык.

- Как к вам отнеслись болельщики во время вашего дебюта за сборную? Не было ли каких-то нареканий или какого-то "прохладного" отношения к вам, в связи с тем, что вы из России, и гражданство Литвы получили уже после переезда в Вильнюс из Москвы?

- Как-то честно говоря, ни в футболе, ни в жизни я не сталкивался с таким. Никто меня ни на какой там почве не подкалывал. Тут очень спокойно. Я хорошо себя чувствую, мне очень нравится. Тем более я в дебюте гол забил (в матче со сборной Латвии 11 октября 2013 года - ред.), так что люди были довольны (смеется).

- А каково отношение болельщиков сейчас в связи с тем, что вы играете в российском чемпионате? Фактически, это зеркальная ситуация.

- Обычно я стараюсь не читать комментарии в СМИ. Но насколько я видел, после перехода в "Динамо" (Москва - ред.) было что-то такое. Ну может люди просто не воспринимают серьезно чемпионат России. Хотя, как мне кажется, он входит в ТОП-6 чемпионатов Европы. Сейчас из литовской сборной в чемпионате получше никто не играет. Как я уже говорил, в предыдущих интервью, если бы у меня было конкретное предложение из более сильных чемпионатов, которые входят в ТОП-5, то, конечно, я бы выбрал уехать в Европу и пробовать свои силы там. Но конкретного оттуда ничего не было. А когда контракт предложил такой большой клуб, как "Динамо", я согласился. И я думаю, что ни один литовский футболист не отказался бы от такого перехода.

Fedor Černych Foto: Sputnik / Scanpix

- До недавнего времени вы были в московском "Динамо" и в последнее время сидели на скамейке запасных. Сейчас на правах аренды вы будете выступать за Оренбург. Как был воспринят вами переход в клуб, который сейчас находится в аутсайдерах российского чемпионата, но в котором у вас с большей степенью вероятности будет игровая практика? Было ли это в том числе и ваше решение или прежде всего решение "Динамо"?

- Ну конечно, я с детства знаю себя, что для меня не играть в футбол - это очень тяжело. На скамейке сидеть я не могу. Впервые с 18 лет за всю мою профессиональную карьеру я столкнулся с такой ситуацией, когда 4 месяца я здоров, но не играю. Даже не выхожу на поле. По психологии это бьет очень сильно. Практически все лето мой агент и я несколько раз общались с клубом, пытаясь выяснить, нужен ли я команде или может мне надо начать искать что-то новое. Руководство говорило, что все хорошо, ты остаешься с нами, тебя в трансферном листе нет. Ну и тогда более-менее успокоился. А за 10 дней до закрытия трансферного окна ко мне подошли и поставили перед фактом, сказав, что либо уходишь в аренду в Оренбург и играешь там, либо остаешься в "Динамо". Мы тебя не выгоняем, но играть ты здесь не будешь, так как пришли футболисты, за которых заплатили большие деньги. Пообщавшись с женой, мы решили, что лучшим вариантом будет уехать в Оренбург и получить игровую практику.

- Как вы оцените уровень литовского футбола на сегодняшний день? У меня, как у обычного наблюдателя и болельщика, который нередко приходит на трибуну поболеть за сборную и за "Жальгирис", складывается следующее впечатление: если с местными клубами дела по литовским меркам более менее сносны (в прошлом году и "Жальгирис", и "Ритеряй", и "Судува" были близки, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы, в этом году "Судуве" не хватило одного маленького "шажочка" для прохода в Лигу Европы), то со сборной дела обстоят не лучшим образом. Если сборная проигрывает в гостях Люксембургу и не может обыграть их в домашнем матче, то сложно надеяться на успех с другими более именитыми соперниками по группе отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Согласны ли вы с такой оценкой? И в чем причины такого положения вещей?

- Вполне согласен с такой оценкой. Мы сами прекрасно понимаем, что у сборной сейчас, скажем так, "темные" времена. Мы долгое время не можем выиграть. Вот вы говорили про Люксембург. Но если посмотреть на игроков Люксембурга, и в каких чемпионатах они играют, то можно сказать, что уже мы ниже, чем они. Уровень футболистов, я думаю, упал по сравнению с тем, что было. Я даже не знаю, попал бы я, играя сейчас в лучшем чемпионате, в ту сборную, где были Янкаускас, Чеснаускис и другие очень хорошие игроки. Сейчас немного хуже у нас уровень, но все равно с нас просят те же результаты, которые давали они. Мы стараемся, мы бьемся, мы понимаем все прекрасно, что играем за страну, за честь, отдаем все силы, но не всегда все получается.

- Перед матчем с Украиной вы общались с детьми, посещали детскую больницу. Часто ли вы делаете такие "гуманитарные вылазки" в Литве и России?

- В Польше, например, мы очень часто ездили в школы, в детские сады, в детские лагеря, к работникам каких-то заводов. Много такого было. В России только в школы ездили, но очень редко. А вот чтобы именно как сейчас со сборной мы съездили к детям онкобольным, такое для меня впервые. Честно скажу, переполняли эмоции. В первых двух комнатах даже потрясывало. Тем более у меня сейчас есть ребенок, и ты осознаешь, насколько людям может быть тяжело, но ты смотришь на этих детей, их родителей, даешь детям подарок, а они тебе улыбаются в лицо. При этом там никто не плачет. В такие моменты ты понимаешь, что ты подарил какую-то нотку счастья им и тебе тоже становится легче. В общем даже не знаю, как это все правильно выразить словами. Честно, для меня это не то, чтобы больная тема, но тяжело мне про такое говорить. Но я рад, что съездил, посмотрел на это все, подарил детям внимание и какую-то нотку счастья.

- А какие у вас увлечения и хобби в свободное время? Может быть какие-то любимые семейные занятия или какие-то личные предпочтения. Как любите проводить свободное время и восстанавливать силы? (книги, фильмы, любимые исполнители)

- Если возьмем восстановление сил, то тут массажисты делают свое дело. Есть специальные лимфоштаны, витаминизация. Я думаю везде то же самое и ничего такого сверхъестественного у меня нет.

Как проводим время? Ну сейчас, когда родился сын, с женой практически все время с ним проводим. Только когда он спит, сами отдохнем немного. Когда я нахожусь в сборной, то мы в карты играем, общаемся, в компьютерные игры какие-то. В общем дурачимся, как маленькие дети. Тем более, у нас карантин и выходить особо никуда нельзя.

- Хотелось бы поговорить о нефутбольной стороне вашей жизни. Книги, фильмы, исполнители. Любите ли вы все это и какие ваши любимые авторы, группы, произведения?

- Я уж думал, в каком интервью мне это зададут (смеется). С книгами я сейчас не очень дружу. Мама когда-то в детстве заставляла. "Дети подземелья" точно прочитал, правда, рассказать сейчас ничего не смогу. "Гарри Поттера" тоже все части заставляла читать - если я прочитаю книгу, то что-нибудь мне покупала.

Из музыки слушаю практически все от попсы до шансона. Хорошие песни есть везде. И что еще вы говорили?

- Фильмы

- Фильмы тоже смотрю все. Ужастики только не люблю, ну и может быть романтику. Хотя жена очень любит и то, и другое. У нас с ней частые, кстати, баталии, что будем смотреть - она любит романтику и ужастики, а я про космос, про будущее или исторические фильмы. Поэтому нам очень тяжело найти фильм, который мы могли бы посмотреть вдвоем.

- Хотели бы чтобы ваш сын пошел по стопам отца?

- Честно говоря, не знаю даже. Понятно, что футбол мне доставляет очень много как позитивных, так и, сами понимаете, иногда и отрицательных эмоций. После проигрышей, когда тебя, выражусь слэнгом, "полощат" болельщики, руководство клуба, тренера, - это темная сторона футбола. Сколько стресса, сколько на тренировках ты сил отдаешь. Если кому-то кажется, что это легкая работа, то они очень сильно ошибаются. Поэтому, если у сына будет желание играть в футбол, то я ему никогда не скажу нет. Если он выберет какой-то другой путь, пожалуйста. Я думаю, заставлять я его точно не буду.

- В одном из интервью вы говорили, что вам очень нравится жить в Литве и вы нисколько не сожалеете о выборе в пользу литовского гражданства. Чем привлекает вас эта страна и связываете ли вы свое будущее и будущее своей семьи с ней?

- Как я уже говорил, мне здесь очень спокойно. Очень много родственников и друзей здесь. Никогда ничего плохого в свой адрес я здесь не слышал. Сам город - очень привлекательный, очень много красивых мест. Сами люди - очень добрые. Не знаю, мне здесь очень нравится и после завершения карьеры мы хотели бы остаться здесь. С женой мы уже общались на эту тему.

- Про российский чемпионат вы говорили, что хотели бы играть в "Локомотиве". Я, кстати, болею за него. Если вам поступит предложение играть за один из клубов литовского чемпионата, примите ли вы его? И какая команда из действующих для вас предпочтительнее?

- Начнем с "Локомотива". За них я просто болел с детства. Там играл мой любимый нападающий Дмитрий Сычев. Потом он ушел в "Марсель", но я все равно как-то переживал за "Локомотив". Поэтому да, есть детские мечты, а есть профессиональный футбол. Мне предложили играть за "Динамо", и я уже "динамовец". Но все равно какую-то симпатию я чувствую к "Локомотиву".

А что касается возвращения в Литву, то тут загадывать я никогда не люблю. Всякое может случиться и может придется возвращаться. В Литве много нормальных команд - и тот же "Жальгирис", и "Ритеряй", и "Судува", и "Атлантас". Просто я знаю, что передо мной не будет так, что вот выбор - в любую команду приезжай. Посмотрим, как будет.

- Какие цели ставите перед собой на ближайшие пару лет?

- Я такой человек, что я всегда пытаюсь выкладываться на 100% - на тренировках, на играх. Потому что я знаю, что это моя работа, и если ты будешь выполнять ее на 100%, то ты будешь расти как профессионал, как игрок. Сейчас у меня такая ситуация, что пришлось переехать в Оренбург. Некоторые люди может быть опустили бы руки, если бы такое с ними случилось, но я не такой человек. Я буду знать, что надо еще больше работать и доказывать самому себе, что я - хороший игрок. Буду работать на тренировках и хочу вырасти за этот год-два в еще более хорошего футболиста.